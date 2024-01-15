Ольга Зиновьева: "На втором году СВО вскрылся страшный гнойник"

Директор Биографического института писателя и философа Александра Зиновьева, общественный деятель Ольга Зиновьева предложила проверить на патриотизм Институт философии Российской академии наук. Сообщивший об этом телеграм-канал "Подъём" приводит её слова:

"На втором году проведения специальной военной операции вскрылся страшный гнойник — Институт философии Российской академии наук. Последнее прибежище негодяев, предателей, иноагентов, перебежчиков, русофобов и экстремистов", — сказала Зиновьева на пресс-конференции, состоявшейся в российском государственном федеральном информационном агентстве ТАСС.

Она предложила создать "аттестационный комитет по патриотическому и гражданскому сертифицированию руководства и каждого сотрудника института", в который должны войти депутаты Госдумы, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Зиновьева уверена, что проверка на лояльность должна проходить с применением детектора лжи.

Временно исполняющей обязанности директора Института философии РАН Абдусалам Гусейнов не оставил такое предложение без реплики:

"Это очень хорошее предложение. Надо действительно такой детектор создать и пропустить все население. Ну, или, во всяком случае, всех философов".

Он добавил, что институт напрямую подчиняется министерству науки и работает в рамках его плана, никаких указаний о необходимости проводить оценку лояльности сотрудников от ведомства не поступало, и никаких проверок не проводилось.

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