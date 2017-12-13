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ФБР расследует как Бразилия стала организатором Олимпиады-2016

Закрытие Олимпиады на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро

Федеральное бюро расследований проверяет сведения о злоупотреблениях, якобы имевших место при выборе Бразилии устроительницей летних Олимпийских игр 2016 года, сообщает газета The Wall Street Journal.

Расследуются данные о возможной покупке голосов членов МОК, а также взятках за предоставление выгодных контрактов на продажу олимпийской атрибутики и оказание услуг, связанных с проведением Олимпиады, а также телетрансляцию соревнований.

Подобные расследования проводят сама Бразилия и Франция.

Следствие ведет бригада следователей, которая в 2015 году вскрыла факты широкомасштабной коррупции в мировом футболе, и которая в течение двух лет расследовала практику употребления допинга российскими спортсменами.

Американцы подключились к расследованию по просьбе бразильских и французских властей. Результатом их совместных усилий стал арест в октябре бывшего председателя Олимпийского комитета Бразилии Карлоса Нузмана, причастного к подкупу членов МОК.

Одним из получателей взяток был сенегалец Папа Массата Диак, сын высокопоставленного представителя МОК Ламина Диака, который в свое время был председателем Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Его подозревают в том, что, находясь на этом посту, он за взятки скрывал факты использования российскими легкоатлетами допинговых препаратов. Ламин Диака был арестован во Франции в 2015 году.

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