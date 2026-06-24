Омбудсмен ЕС начала дело против фон дер Ляйен из-за чата с Зеленским

Уполномоченная по правам человека в ЕС Тереза Аньинью начала расследование в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Поводом стал отказ Еврокомиссии предоставить доступ к переписке в закрытом чате, участниками которого были президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров, сообщает Berliner Zeitung.

Речь идёт о чате, в котором также участвовали канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Расследование касается не содержания переписки, а возможного нарушения правил прозрачности со стороны Еврокомиссии, которая отказалась раскрывать сообщения.

О существовании чата стало известно в январе. После этого нидерландское расследовательское издание Follow the Money запросило доступ к переписке, но получило отказ. В Еврокомиссии заявили, что публикация материалов может нанести ущерб международным отношениям Евросоюза с третьими странами, говорится в публикации Berliner Zeitung.

По данным СМИ, в переписке, среди прочего, обсуждались вопросы взаимодействия европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом.

Расследование продлится несколько месяцев. До середины июля представители Еврокомиссии должны встретиться с офисом европейского омбудсмена для обсуждения обстоятельств дела.

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