"Омикрон": в Британии самые высокие показатели за всё время пандемии

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что вариант коронавируса "омикрон" распространяется "с угрожающей скоростью". Об этом сообщает Би-би-си. Первой европейской страной, которая вновь объявила строгий локдаун, стали Нидерланды.



Одной из самых пострадавших от "омикрона" стран стала Великобритания. Здесь три дня подряд фиксировались самые высокие показатели заражаемости за все время пандемии: в минувшую пятницу было выявлено около 93 тыс. новых случаев, в субботу этот показатель снизился до 90,4 тыс. диагнозов.

В Лондоне объявлен режим чрезвычайной ситуации, отменены пять из шести матчей английской футбольной Премьер-лиги. Только за последние сутки, по словам мэра Лондона Садика Хана, в городе выявлено 26 тысяч новых случаев инфицирования.



Тем не менее, темпы заболеваемости несколько снижаются. Университет Джонса Хопкинса информирует, что за последнюю неделю в мире заразились около 4,3 млн человек, а неделей раньше - около 4,36 млн.



К настоящему времени в мире сделано более 8 млрд прививок. Для полной иммунизации одного человека, как правило, необходимо две дозы.