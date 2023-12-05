Омский чиновник пригрозил армией студенту, недовольному встречей с ним

Вице-губернатор Омской области Андрей Шпиленко на встрече со студентами Сибирского автодорожного университета заставил одного из учащихся снять футболку с надписью BROOKLYN на английском языке, сообщает телеграм-канал "ЧТД".

"Ты из Нью-Йорка, что ли? Поменяй футболку, не позорься. Что там зашито, неизвестно. Надень хорошую футболку", - цитирует издание обращение Шпиленко к студенту.

Отмечается также, что в начале встречи вице-губернатор решил поинтересоваться у присутствующих зачем они на неё пришли. Один из студентов ответил чиновнику, что их "пригнали". На это Шпиленко пригрозил учащемуся службой в армии.

"Боюсь, что только вас, молодой человек, и пригнали. По вам плачут Вооруженные силы. Там такое не пройдет", - заявил вице-губернатор.

Накануне Минюст России внёс в реестр "нежелательных организаций", за сотрудничество с которыми гражданам грозят длительные сроки заключения, "Академическую сеть Восточная Европа". Эта организация помогала, в частности, студентам и аспирантам, находящимся под угрозой политического преследования, трудоустроиться в университетах и научных учреждениях безопасных стран.

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