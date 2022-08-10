Омского депутата объявили в розыск по делу о фейках

Суд в Омске объявил в розыск и арестовал на два месяца депутата городского совета Дмитрия Петренко по делу о распространении недостоверной информации о российской армии. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу суда.

В карточке дела указано, что Петренко не явился на предварительные слушания по делу 8 и 9 августа. Депутату предъявили обвинение в июне, а дело возбудили в марте 2022 года. Следствие считает недостоверной информацию в телеграм-канале Петренко. Депутат опубликовал фото и видео разрушенного Мариуполя, а также фотографии детей, которые пострадали в ходе боевых действий. Он критиковал российское вторжение в Украину.

В конце марта Петренко избрали меру пресечения на период следствия. Суд запретил ему выходить из дома с 22:00 до 6:00, пользоваться интернетом, общаться с журналистами и свидетелями, а также посещать митинги. 28 мая меру пресечения продлили. В начале апреля Петренко также арестовали на семь суток за "демонстрацию нацистской символики". Он сравнил латинскую букву Z, ставшую негласным символом российского вторжения в Украину, с шевроном полицейской дивизии СС.