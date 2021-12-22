Члена КПРФ оштрафовали из-за видео концерта "Гражданской обороны"

В Омске суд оштрафовал на две тысячи рублей члена КПРФ Ивана Кислицына, признав его виновным в публичном демонстрировании символики запрещённой организации.

Суд принял такое решение несмотря на то, что правонарушение, согласно административному кодексу в его нынешнем виде, состоялось почти 10 лет назад, а символика, за которую наказан Кислицын, присутствует только на видеоролике, который обвиняемый лишь репостнул.

Как пояснили в КПРФ, речь в деле Кислицына идёт о флаге Национал-большевистской партии, который демонстрировался на концертах панк-группы "Гражданская оборона" в 90-х годах. Полицейские нашли видео одного из таких выступлений, выложенное обвиняемым в социальной сети "ВКонтакте" в 2012 году.

Созданная писателем Эдуардом Лимоновым Национал-большевистская партия в 2007-м году была признана российскими властями экстремистской организацией. Её деятельность на территории России запрещена.

Осуждённым по статье административного кодекса о публичном демонстрировании символики запрещённой организации в течение года нельзя участвовать в выборах.