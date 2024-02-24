"Он многих вытащил из матрицы". Монологи сторонников Навального

Перед президентской кампанией Алексея Навального в 2018 году в разных регионах России открылись предвыборные штабы. В разное время они работали в 85 городах России. Многие штабы Навального активно действовали вплоть до признания их экстремистской организацией в 2021 году. Большинство координаторов региональных штабов местные власти преследовали на протяжении всей работы.

Сейчас в местах заключения находятся бывшая руководительница штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева, экс-координатор штаба Навального в Томске Ксения Фадеева, в прошлом глава штаба Навального в Барнауле Вадим Останин. Почти все экс-координаторы, которым удалось уехать из России, находятся под следствием по разным политическим статьям или заочно приговорены к лишению свободы.

Диана Рудакова, Илья Данилов и Алексей Шварц стали координаторами, когда были совсем молодыми людьми без политического опыта. Они продолжали работать в России до 2021 года. Региональные сторонники Алексея Навального рассказали Радио Свобода о том, как он изменил их жизнь.

Диана Рудакова, бывший координатор штаба Навального в Тамбове, политэмигрант:

– Я общалась с Алексем лично несколько раз, когда он приезжал в наш штаб. Еще я его видела на митингах и общих встречах. Мы ездили в Москву специально, чтобы посмотреть на выступления Навального. Он изменил даже тех людей, которые с ним никогда не виделись. И моя жизнь тоже стала другой благодаря Алексею.

Я узнала о Навальном, когда он произнес на Чистых прудах в 2011 году речь на митинге против фальсификации результатов выборов. С тех пор я стала следить за его политической деятельностью. До Навального я считала, что политика – это удел странненьких немолодых людей с портфелями. Алексей убедил меня, что политика – это мое дело тоже, потому что она о моем будущем. Я помню, как стояла с плакатом в поддержку Навального, когда его обвиняли по делу "Кировлеса", в центре Тамбова и рассказывала о нем горожанам. Они тогда не знали об Алексее почти ничего.

В 2017 году на протесты против коррупции в Тамбове стало выходить много людей. Я даже сначала не верила, что митинги за Навального в моем городе будут такими многочисленными. После того как мы организовали встречу Навального с жителями Тамбова в 2017 году во время его президентской кампании, местная власть в качестве мести весь штаб посадила в спецприемник. Алексей тогда написал об этом грозный пост в своих соцсетях. И мы получили много слов поддержки от сторонников, живущих в разных регионах России. В этом поступке по отношению к своей команде был весь Алексей. Он всегда нам приходил на помощь. Алексея я воспринимаю как учителя. Не как гуру, чей авторитет непререкаем, а как политика, который научил меня, несмотря на обстоятельства, даже если это неудобно, говорить все как есть. Я стала следовать его принципу: делай что должно, и будь что будет. Алексей в самом деле делал все, что мог. Он, конечно, вдохновлял нас. Нам же все время говорили, что для молодежи нет места в политике. Алексей показал, что политика – это дело всех граждан, особенно молодых. И я поняла, что тоже имею право заниматься политикой. Такое изменение в сознании людей – это то, чего никто уже не сможет изменить.

После убийства Алексея Навального тамбовчане несут цветы к памятнику репрессированным. И каждый день полицейские убирают эти цветы. В какой-то момент на месте, где лежали цветы, появилась записка со словами "Вы можете убирать их сколько угодно, но вы не сможете убрать память о нем из наших сердец". Силовики могут сколько угодно разрушать народные монументы в память о Навальном, но они никогда не смогут разрушить стремление к свободе, которое он пробудил в людях. В первые дни после смерти Навального ощущалась пустота, будто у нас больше нет надежды. Я сейчас пытаюсь справиться с этим чувством. В память о нем лучше всего продолжать действовать. В первую очередь ради политзаключенных, в том числе бывших координаторах региональных штабов Навального. Сложно представить, как им было горько и тревожно, когда они узнали о смерти Алексея. Я уверена, он хотел бы от нас действий – в том направлении, которое благодаря ему стало видимым, несмотря на тяжёлые чувства, которые многие из нас сейчас переживают.

Силовики могут сколько угодно разрушать народные монументы в память о Навальном, но они никогда не смогут разрушить стремление к свободе, которое он пробудил в людях



Илья Данилов. Бывший координатор штаба Навального в Липецке, политэмигрант:

– О том, как работает российская власть, я узнал в 2012 году, когда в Москве начались протесты на Болотной площади и площади Сахарова. Я тогда попробовал устроиться на работу в "Роснефть". Нас, молодых людей, отправили якобы на обучение в какой-то лагерь в Подмосковье. Мы там жили 3 дня и слушали непонятные лекции. Например, на тему, что делать во время землетрясения. После окончания этого "обучения" нас повезли на встречу с Путиным. То есть на провластный митинг. Там было огромное количество людей: казаки, вся "Роснефть", привезли народ даже из Югры и пела группа "Любэ". После этого нам сказали, что раз мы прошли обучение на отлично, то нам выдадут месячную зарплату, но о митинге никому рассказывать нельзя. Мне эта выходка показалась нечестной. Я увидел вранье власти, все это лицемерие. И с тех пор я начал интересоваться оппозиционной политикой.

В 2015 году убили Немцова. Мне уже было понятно, кто это сделал и зачем. Когда в Липецке решили создать штаб Навального, я решил принять в этом участие. Я сомневался несколько минут, у меня не было опасений, но как-то сразу показалось, что эта история об изменении всей моей жизни. В первую очередь мне нужно было меняться самому. Я не претендовал на роль лидера, потому что для политика у меня слишком прямой характер. Я планировал помогать человеку, который бы возглавил штаб. В Липецке не сумели найти никого с политическим опытом, так что я сам стал этим человеком.

После открытия штаба на нас начали давить "эшники", но я решил, что противодействие меня не остановит. В должности координатора я совершил, наверное, все возможные ошибки. Но я продолжал учиться управлять штабом. Жизнь моя, как я и предполагал, развернулась в другом направлении. И вот я здесь, в политической эмиграции. Я, как и многие сторонники Навального, уехал из России, после того как штабы признали экстремистскими. Я никогда не хотел эмигрировать. Я хочу жить только в своей стране и считаю себя только русским. Когда я смотрю на себя в зеркало, то вижу очень уставшего парня, которому не стыдно. Я бы ничего, будь у меня такая возможность, не поменял бы, кроме некоторых своих управленческих решений. Алексей как личность очень сильно на меня повлиял. У меня была свойственная многим россиянам привычка к выученной беспомощности. Навальный своим оптимизмом совершенно непонятной природы и абсолютной уверенностью в себе помог мне от нее избавиться. Он умудрялся так неистово верить в нашу работу, что все остальные тоже начинали верить. Навального больше нет, а эта вера в Россию, которая может стать страной без политических убийств, коррупции и репрессий, осталась. Пропаганда власти работает так, чтобы каждому, кто видит ее вранье и воровство, казалось, что все кругом идиоты, а он один такой умный и лучше ему уехать как можно дальше. Навальный показал, что мой сосед смотрит на то, какой должна быть Россия, примерно так же, как я. И другие люди все видят как есть. И нас таких много. И не все мы живем в пределах Садового кольца. Навальный вывел политику из этого Садового кольца. Политические активисты и регионов, из совсем маленьких городов, увидели друг друга и смогли начать взаимодействовать. Мы научились объединяться. В российских регионах благодаря Алексею появилась оппозиционная политика и ощущение надежды на перемены.

Когда я увидел сообщения о смерти Алексея, то я подумал, что это вброс и скоро появятся опровержения. Потому что слова "Алексей Навальный" и "умер" для меня в одно предложение не складывались. Потом у меня был выброс адреналина. Я хотел куда-то бежать, что-то делать. Пошел на стихийный митинг, что-то кричал там, потом встретился с друзьями и бывшими коллегами. Мы не произносили слов "Навальный умер", а обсуждали какие-то случаи из жизни штабов. Уже ночью я сел в такси, и в этот момент на меня навалилось чувство, будто бы меня мешком по голове ударили. Сейчас меня то охватывает дикая злость, то желание смотреть в одну точку. Но я не собираюсь сдаваться. Навальный помог мне не терять веру в себя ни в каких ситуациях.

Слова "Алексей Навальный" и "умер" для меня в одно предложение не складывались

Алексей Шварц, бывший координатор штаба Навального в Кургане, политэмигрант:

– Я хорошо помню, как я слушал одну из речей Навального. Он произносил слова, которые были внутри меня. Я его слушал и будто бы узнавал самого себя. И мне стало интересно, что это за человек, который осмелился бросить вызов системе. Его первые антикоррупционные расследования я перепроверял своими силами, как мог. И убедился в том, что он рассказывает правду о воровстве российских чиновников.

Я вырос в деревне Курганской области, куда отправляли репрессированных немцев. Меня часто травили из-за моей национальности, били за школой и называли "фашистом" во время празднования Дня Победы. Я не мог понять и принять, почему ко мне – человеку, который родился и вырос в России, – так относятся. Я решил вернуться в Германию и построить карьеру ученого. Но перед отъездом мне хотелось сделать что-то хорошее для места, где я вырос. Например, привлечь внимание к экологическим проблемам этого региона, в которых виноваты заводы "Далура", добывающие в Курганской области уран. Тогда я решил стать волонтером команды Навального, чтобы иметь возможность действовать в интересах моего региона. Я спросил совета у семьи, а они начали меня пугать, мол, тебя убьют, если ты поддержишь Навального, а родственников будут пытать. Я их слушал и думал: разве такими должны быть перспективы сторонника оппозиционного политика в нормальной стране? Я после этого разговора подумал ещё неделю и понял, что если люди так боятся действующей власти лишь потому, что 20-летний человек собрался стать волонтером на президентской кампании Навального, то такую ситуацию надо менять.

Я присоединился к команде Навального и через год стал координатором штаба Навального в Кургане. Во время нашей первой встречи Алексей сел на подоконник рядом со мной и спросил, как у меня дела. Я ему рассказал об экологических проблемах Кургана. Я хотел, чтобы Навальный написал об этом публично, потому что уран в Кургане добывали, скрывая от населения. И потом я главным образом этой темой занимался. В общем, из-за того, что я был под следствием и подпиской о невыезде, мой отъезд отложился на несколько лет. Мне все, в том числе полиция и сотрудники спецприемника, говорили: ты же немец, почему не уезжаешь? Во многом я оставался в России из-за Навального, я знал, что нужен команде. Мы – затравленные из-за своей непохожести на остальных, затюканные дети – думали, что мы одни. Но он показал, что нас много. Благодаря Алексею Навальному мы увидели, что можно не бояться говорить правду и не остаться из-за этого в одиночестве.

Алексей был несгибаем, когда на него давила власть, и уверен в себе и своих сторонниках. Он был примером того, как надо бороться и жить эту жизнь. В первую очередь – быть честным по отношению к самому себе, не врать. Я после появления в моей жизни Навального стал говорить только то, что думаю. Мне пришлось один раз, во время побега из России в 2021 году, нарушить это обещание. Я помогал Навальному так долго потому, что понимал, что Россия – очень важный субъект мира. От того, кто сидит в Кремле, зависит, насколько прочна демократия во всём мире. Россия – очень влиятельная страна. Весь мир бы выиграл, если бы к власти в России пришел Навальный. Путин – это большая несправедливость, это зло, это убийца, и с ним надо бороться. Мне очень жаль, что не все в России и в мире поддержали Навального, который нашел силы противостоять Путину.

Навальный боролся в открытую, не сдавал своих и не отступал. Я никогда не считал себя ни героем, ни таким смелым, как Алексей. Но я благодаря Навальному стал смелее и увереннее в себе. Алексей никогда не читал с листа. Он говорил то, что у него было на сердце. Он показал совсем другой уровень политической деятельности. Навальный приезжал в регионы и встречался с людьми. Для жителей отдаленных от Москвы городов сам факт того, что известный человек, федеральный политик может быть таким открытым и доступным, был чем-то удивительным. Он распахнул дверь в политику совершенно другого плана и показал иной стиль общения с избирателями. Алексей многих людей вытащил из матрицы, разбудил их. Он показал, как важно двигаться вперед и не поддерживать своим безмолвием зло.

Навальный сильно повлиял на мою жизнь и своим появлением, и своей смертью

Навальный сильно повлиял на мою жизнь и своим появлением, и своей смертью. Он дал мне понять, что на своём веку можно не добиться справедливости. Но это не значит, что ничего не надо делать. Даже если всё предрешено, нужно всё равно хотя бы сказать громко, что у тебя на сердце, чтобы посеять свою идею и вдохновить других.