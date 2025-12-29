"Она была символом свободы". Прощание с Иреной Лесневской

28 декабря в Москве простились с Иреной Лесневской. В 1991 году она вместе с сыном Дмитрием учредила телекомпанию РЕН ТВ. В 1997-м Лесневские основали одноименный телеканал и руководили им до 2005 года. После ухода с телеканала Лесневская издавала журнал The New Times. Друзья Ирены Лесневской вспоминают ее в соцсетях.

Аркадий Майофис:

Заложив свою московскую квартиру, Ирена создала в самом начале 90-х свой продакшен, а потом, году в 97-м, купила канал "Акцепт", не имевший ничего, кроме лицензии на дециметровый канал в Москве. Привлекла еще средства (она умела это делать) и начала создавать новое телевидение, которое назвали Рен ТВ. Рен - ИРЕНа.

Пройдёт время, и от этого буквосочетания ее саму будет воротить. Как и от других буквосочетаний когда-то передового и прогрессивного российского телевидения.

Этот телеканал рождался на моих глазах и при некотором моем и еще многих региональных телевизионщиков участии.

У Рена было вещание на Москву, а у нас, провинциалов, была вся остальная страна. К тому времени мы, региональные телекомпании, создали структуру, в название которой входило обязательное тогда слово - "независимое". Это было главным словом того времени. Наша компания называлась "Независимая вещательная система" - НВС.

Мы - НВС и Рен ТВ - объединились, и канал Ирены стал федеральным с вещанием на всю страну через региональных партнёров. (...)

Я участвовал в редакционных летучках Рена, совещаниях, познакомился с очень многими людьми, ставшими потом моими приятелеми. Именно там мы начали общаться, например, с Виталием Манским, известным кинодокументалистом, который отвечал за документалистику на канале.

Ирена была королевой канала, а ее сын Дима, или Митя, как его звала мама - принцем. Принц приходил на работу часам к 2-3-м дня, что мне, не привыкшему к столичным вольностям, было дико, а уходил заполночь. В этом режиме канал и работал.

РЕН получался у Лесневских очень живым. Как и сама Ирена и ее фонтанирующий идеями сын. Ирена привлекла своих старых знакомых, с которыми она работала ещё в Останкино - Эльдара Рязанова, Юрия Никулина, Григория Горина, а еще Владимира Молчанова, Юрия Роста. Евгений Евтушенко выпустил на Рене 104 программы о поэзии.

Ирена Лесневская родилась в 1942 году в Павлодарской области Казахстана в семье приговоренного к ссылке в 1937 году студента Московского энергетического института Стефана Лесневского.

Училась на режиссерском факультете Гитиса, работала в «Литературной газете», в середине 1960-х пришла на телевидение.

Ирена ненавидела словосочетание "лихие 90-е". Она считала это лучшим временем для страны

В начале 60-х вышла замуж за писателя и диссидента, а впоследствии создателя и издателя одного из ведущих эмигрантских изданий, журнала «Континент», Владимира Максимова. В 1974 году Максимова вынудили уехать за границу, в 1975 году лишили гражданства.

И хотя к этому времени они уже были в разводе, из-за политически неблагонадежного брака она надолго застряла в должности ассистента режиссера.

В 70-е Ирена окончила факультет журналистики МГУ, в 80-е попала уже в высшую лигу советского ТВ - стала редактором «Кинопанорамы» с режиссером Эльдаром Рязановым.

Как писал THE BELL, Ирена ненавидела словосочетание «лихие 90-е». Она считала это лучшим временем и для журналистики, и для страны. Из-за ощущения свободы.

Свобода казалась тогда вечной и приданной нам всем по факту такого сложного рождения новой России.

У Рен ТВ появлялись разные собственники (Лукойл, РАО ЕС), но Лесневские сохраняли свою долю и продолжали определять политику канала.

Ну а потом акционером Рена стал Юрий Ковальчук, подельник Путина и один из главных сейчас идеологов превращения России в фашистскую страну.

Лесневские были вынуждены продать свою долю. Вскоре после их ухода Рен ТВ превратился в самый тупой и примитивный канал, какой только можно себе представить.

Лесневские продолжали заниматься разными медийными проектами (Ирена, например, купила еженедельный журнал «Новое время», который потом переименовала его в The New Times. Журнал она передала в 2013 году его главному редактору Евгении Альбац).

Но по большому счету медийная карьера была завершена. Ирена внимательно следила за всем, что происходило в стране, поддерживала тех, кто был ей близок. Эволюция, которую проделала страна, а вместе с ней и телевидение, повергала ее в шок.

"Мне мою Родину безумно жаль, а за государство стыдно", - сказала она как-то в одном интервью.

Весной 2022-го года, когда ей исполнилось 80, Ирена написала:

«Некоторая грусть от юбилеев связана с нарочитым вглядываним назад - такой резкий фокус на прожитое…

Вот и я сегодня не исключилась… Один мой дед-еврей из Полтавы сгинул на Лубянке в 34-м, другой -поляк из Варшавы - в 38-м. Арест отца в 37-м и ссылка в Казахстан, где я и родилась.

В 18 я вышла замуж за гениального писателя-диссидента. Психушки, аресты, невозможность печататься и в результате - вынужденный отъезд из страны. Мне было 27…

Потом долго таскали в КГБ, по работе ничего не давали делать - 19 лет числилась ассистентом режиссёра в детской редакции ТВ.

Глоток воздуха - перестройка, революция, крушение Империи зла. Мне 49 и десять лет надежд, созидания, миссии Ren tv в построении Свободной демократической России.

2000-е. Путин. Ультиматум - покинуть канал. Продержались до 2005. Отжали, да так, что до сих пор меня тошнит от имени РЕН.

2006 - журнал Новое время («New Times») - 7 лет в попытке противостоять сползанию страны в фашизм. До 13 года.

Женя (Евгения Альбац ) держалась ещё несколько лет , потом осталась только онлайн-версия и ощущение, что Слово больше не помогает...

Моя семья - сын, его жена, 4 внука - уехали. Болячки, операции, "Крым наш". Убийство Бори Немцова, смерть Валерии Новодворской, отравление и посадка Леши Навального...

Безумная преступная война. Война против всего живого, человеческого, свободного. Не только в Украине, но и здесь, в России. Zигующие расчеловеченные зомби.

Это так блиц-обзорчик…

И сегодня, встречая эту странную дату, я с осторожной надеждой смотрю в будущее. И вижу его намного более привлекательным и светлым, чем этот прошедший, драматический, безумный век.

Этот морок развеется - сгинет это раздутое чудовище вместе со всем своим вермахтом. Скоро - даже я дождусь!".

Не дождалась.

Спасибо, дорогая Ирена! Вы были удивительным человеком! Буду помнить!

Евгения Альбац:

Она была умной, мощной, прагматичной, могла быть жесткой и жестокой

Ирена долго и тяжело болела. Последний раз мы долго и подробно говорили дней десять назад. Она устала болеть, устала от бесконечных реанимаций, у нее отказывало все подряд, но голова была светлой. Мы не вспоминали прошлое: там было много любви и много боли, в 2013-м Ирена решила, что журнал больше не нужен, потом было ох всякое. Она говорила, что давно бы нашла вариант уйти, так надоела эта жизнь из реанимации в реанимацию, но боялась, что Мите это будет очень тяжело. Митя, сын, главная любовь Рениной жизни, хотя у нее было три мужа и несчетное число воздыхателей. Она была озорной, матерщинницей, пела матерные частушки, любила, когда сотрудники влюблялись и крутили романы. Она была умной, мощной, прагматичной, могла быть жесткой и жестокой. Многим помогала, многих обижала. В ней было много разного. Мне надо было бы заранее написать, я понимала, что она уже была в пути, но рука не поднималась, мне и сейчас трудно думать, что ей больше не позвонить.

Виктор Шендерович:

Жизнь Ирены Стефановны Лесневской - ясное напоминание нам о том, что в любые времена можно оставаться приличным человеком.

Повороты ее судьбы естественным образом совпали с поворотами истории: в советской юности и в последние упыриные десятилетия она была принципиальной маргиналкой: ее приоритетом всегда было человеческое достоинство.

Воздухом этой короткой свободы дышали миллионы людей

А в промежутке между двумя этими глубоким обмороками русской истории, в короткое время свободы, Ирена стала одним из ее блистательных символов.

"Не говори с тоской: их нет, //

Но с благодарностию: были..."

И да, все не напрасно.

Счет идёт на людей - а воздухом этой короткой свободы дышали миллионы людей...

Спасибо, дорогая Ирена.

Светлая память.

Артем Изгагин:

Она дала нам «Секретные материалы» и Симпсонов по вечерам. Создала «Неголубой огонёк» — наш общий, тёплый, неофициальный причал.

Её телевидение было проводником. Говорило с нами на одном языке. Собрало целое племя у экранов.

Спасибо за окно. За сигнал. За чудо.

Приёмник выключился, но эхо того сигнала в нас осталось.

Зоя Светова:

Булат Окуджава посвятил Ирене Лесневской песню

Ирена Стефановна была и вправду великой и необыкновенной. Из тех людей, на которых смотришь и думаешь: "Неужели так бывает? Можно столько в жизни сделать?" А она сделала необыкновенно много: создала телеканал Рен-ТВ, который был в свое время одним из лучших в России, основала журнал The New Times, в котором я работала четыре с половиной года и вспоминаю эти годы как очень важные и значимые. А еще Ирена была безумно интересным и незаурядным человеком. Она была умна, остроумна, очень красива. Была нежной и трогательной. Не все знают, что Булат Окуджава посвятил Ирене Лесневской песню, которую она очень любила:

«Не бродяги, не пропойцы,

за столом семи морей

вы пропойте, вы пропойте

славу женщине моей!

Вы в глаза её взгляните,

как в спасение своё,

вы сравните, вы сравните

с близким берегом её.

Мы земных земней. И вовсе

к чёрту сказки о богах!

Просто мы на крыльях носим

то, что носят на руках.

Просто нужно очень верить

этим синим маякам,

и тогда нежданный берег

из тумана выйдет к вам».

Ирена Лесневская — точно: маяк, к которому многие из нас хотели бы приблизиться, попробовать хоть чуть - чуть соответствовать ее высокой планке таланта, силы, благородства и достоинства…. Мало кому это удается и удалось….

Валерий Голяк:

Более умной женщины я не видел. Причем в придаток упомянутому качеству добавлялся железный, можно сказать, стальной характер. (...)

Профессиональный уровень Ирены просто перезашкаливал. Она знала цену всему и всем. Умела просчитывать будущее. Скажу прямо, все окружавшие Ирену телезвезды, журналисты, рядом с ней казались, ну такими мелкими. Причем опять же, она всем знала цену и ни в ком не ошиблась.

Ирена сразу дала оценку бункерному, причем точно предвидела, чем все закончится

Ирена наверное единственный владелец канала, который смог устоять ударам бункерного. Она держалась пять лет. Потом в тяжелейших условиях все-таки сумела продать канал.

Ирена сразу дала оценку бункерному, причем точно предвидела, чем все закончится.

Лесневская единственная из всех телевизионщиков, которая не скурвилась и не пошла ни на какие компромиссы.

Ольга Романова:

Много лет я мысленно разговариваю с Иреной. Не спорю, не исповедуюсь, не вспоминаю, не жалуюсь - соблюдаю баланс. И, пожалуй, гигиену. В суждениях, в оценках, в отношениях - в отношениях особенно: я всё время провожу тест "Что на это скажет Ирена". Особенно если накосячу: на что она махнёт рукой и поржёт вместе со мной, а за что я огребу. За дело огребу, и запомню это.

Она ушла вчера. И вот я продолжаю с ней говорить, голос не стал глуше. Я читаю, что о ней пишут люди, которые были ей близки, которые её знали. И понимаю: я думала, я одна такая, кто строил и чистил себя, потому что Ирена. А нас таких много.

Наталия Геворкян:

Она была сложным человеком. В работе могла быть упрямой, авторитарной. Умела любить и не любить. Умела рисковать. Умела поддерживать и помогать. Я видела ее в ситуации, когда она приняла единственно достойное решение, не задумываясь, а находившиеся рядом мужики позорно сдрейфили. Она была крутая. И красавица! С ней рядом было интересно. Ее будет не хватать. Таких, как она, всегда не хватает. Потому что штучная, как сказал бы Боба Жутовский.

Марианна Максимовская:

Ирене Стефановне очень многим обязана я лично и мои коллеги по «Неделе». И - всё российское телевидение, для которого она так много сделала в своей жизни.

Светлая память великой женщине…

Виталий Манский:

Мы взялись создавать достойное телевидение, искренне веря что в России это возможно

Рена Лесневская, давшая имя каналу Рен-ТВ ушла… уже много лет ей было стыдно за то что происходит под ее именем. Когда-то в середине 90-х, она меня выдернула из кино, и мы взялись создавать достойное телевидение, искренне веря что в России это возможно. Сначала умерла надежда, а сегодня умерла Рена.

Татьяна Малкина:

ушла ирена лесневская.

в некотором смысле синхронизировалась с потопом, который поглотил все, во что она верила и над чем работала.

то, что она сделала для российского телевидения и медиакультуры, да и просто страны, было прекрасно.

все это кануло в черную упыриную бездну.

но это не означает, что не было. и есть еще люди, которые помнят, как надо.

это была отличная охота. спасибо, ирена стефановна

Ксения Ларина:

Она боролась и сражалась.

Великая женщина.