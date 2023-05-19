"Она не молчит". Блогеры о письме Пугачевой в защиту Ройзмана

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана осудили за "дискредитацию российской армии". В защиту Ройзмана выступили несколько известных личностей, в том числе Алла Пугачева, но в суде отказались приобщить к делу их письма. Текст Пугачевой широко разошелся в соцсетях.

Ройзман пообещал повесить характеристику от певицы дома на стену "в рамочке". Многие восхищаются словами певицы.

Михаил Ходорковский

Алла Борисовна остаётся редким разумным голосом среди известных людей её величины

Леонид Павлючик

Алла Пугачева прислала в суд письменную характеристику на Евгения Ройзмана, однако наш самый справедливый суд в мире не стал ее рассматривать. Что не отменяет ценности и справедливости этого письма.

Елена Рихтер

В том, что такое письмо в рос. суде не примут на рассмотрение и не станут зачитывать, нет сомнений. Но Алла Борисовна хотя бы попыталась.

Алексей Беляков

Идет суд над Ройзманом. Пугачева отправила свое письмо-поручительство. По тексту видно, что писала сама, а не аккуратненькие пиарщики.

Правда, судья ее письмо отклонил. Ну какая-то там народная артистка СССР.

Но тут важно другое.

Могла бы тихо сидеть у теплого моря. Но она не молчит

Прожить жизнь огромную, бурную. Разводиться, крутить романы, насмехаться над всеми. Пить и скандалить, быть невыносимой и вздорной. Быть недосягаемой и очень капризной.

И на склоне лет прийти к вещам самым простым и живым, настоящим. И тем, что повлекут за собой еще брызги ненависти от морщинистых гномов во френче, она это знает.

Могла бы тихо сидеть у теплого моря. Но она не молчит.

Екатерина Мишина

Формулировка "мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой" оказалась пророческой. Потрясающая женщина

Можно встретить и критические замечания.

Геннадий Рош

Не понимаю. Тут Алла Борисовна Пугачева написала письмо в защиту Ройзмана... Когда тысячи российских (и не только) геев, её поклонников, на которых АБ зарабатывала десятилетиями, били и убивали, она молчала. А тут садиста, гомофоба, графомана и наркофоба с православием головного мозга оштрафовали на 3,5 тысяч долларов, и она написала целое письмо в его защиту... Не понимаю.

Общие черты у Ройзмана и Пугачевой отыскал в эфире бывшего "Эха Москвы" политолог Владимир Пастухов:

И Ройзман, и Пугачева — это ягоды одного поля

И Ройзман, и Пугачева — это ягоды одного поля. У них степень укорененности не интеллигентская среда. У них степень, глубина укорененности, она на много вершков глубже, она туда, в те слои, где не умом, а чувством воспринимают жизнь. Те слои, где не просчитывают, те слои, где либо любят — либо ненавидят, где верят с полуслова и теряют веру с того же полуслова.

Народность — это дар. Моя любимая сестра, жившая не в менее замечательном русском городе Ярославле, мне много-много лет назад писала, что “тебя в трамвае не почитаешь”…А ему это дано. И Пугачева — это не для квартирника. Она для той аудитории, которая врубает её в кабине КамАЗа, который едет по какой-то тайге.

"Дискредитация ВС РФ", по мнению следствия, заключалась в том, что в своих эфирах в Youtube политик произносил такие фразы, как "война в Украине" и "вторжение на чужую территорию". В поддержку Ройзмана выступили многие известные личности, в том числе музыканты Андрей Макаревич и Юрий Шевчук, а также бывший главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

Обвинение запросило для бывшего мэра Екатеринбурга штраф в размере 260 тысяч рублей, и суд подтвердил этот штраф.

Наталия Радько

А мог бы честно сказать: Ройзман - хороший человек, и его не за что сажать. Люди нас не поймут. Но я прокурор и позориться обязан. Что-то придумаю.

Сталингулаг

По нынешним временам назначение штрафа ни за что воспринимается как оправдательный приговор

Дмитрий Колезев

Очень мягко по нынешним меркам (и слава богу, конечно). Екатеринбург все-таки аномалия.

Федор Крашенинников

Торжество гуманизма по нынешним временам. Я так понимаю, под давлением местных элит, Москва согласилась не обострять.

Все это злит провластных телеграм-авторов.

Константин Двинский

В качестве "группы поддержки" собрались все. Новоиспеченный лауреат и иноагент Дмитрий Муратов, который заявил, что "Урал - это такое непростое место, где люди очень неплохо знают свои права". Тут не поспоришь. Как минимум одно право уральцев на наказание и осуждение предателей своей страны реализуется прямо сейчас.

В качестве свидетеля защиты выступила Нюта Федермессер с рассказами о том, как Ройзман подарил ей серебряную черепашку, которую она "с тех пор носит с собой в кошельке". Какой от таких историй она ожидала эффект - непонятно.

Приехал и защитник олигархов иноагент Венедиктов. Мастер аппаратных игрищ продолжает рядиться в белое пальто "борца за свободу". Однако и о саморекламе не забывает - фоточку в соцсети уже запостил.

Ройзман, конечно, с данным штрафом слишком легко отделается

Подключили и тяжелую артиллерию. Так, сообщается, что свои "положительные характеристики" выслали Наина Ельцина и недавно покинувшая Россию Пугачева. Последняя призывает не превращаться в "серую бессловесную людскую массу, теряющую патриотические ориентиры", заявляя, что будущее нашей страны за такими "настоящими патриотами" как Ройзман. Суд, разумеется, отказался принимать во внимание данную писульку. Хотя этот апофеоз лицемерия достоен отдельного разбора. Может даже и психиатрического.

Ну а Ройзман, конечно, с данным штрафом слишком легко отделается. Можно сказать, проплатит себе пиар-компанию "великого страдальца".

С учетом популярности "народного мэра" трудно было представить себе иной финал.

Тамара Луговых

Видимо, даже эта продажная братия чувствует какую-то грань. И то, что люди не простят им Ройзмана, спасшего множество жизней, детей и взрослых.

Кирилл Шулика

Инициаторы дела против Ройзмана должны были уже сто раз пожалеть, что все затеяли

На самом деле инициаторы дела против Евгения Ройзмана (признан Минюстом иноагентом) должны были уже сто раз пожалеть, что все затеяли. И даже неважно, что прокуратура просит штраф в 260 тысяч, что по нынешним временам однозначно смотрится, как шаг назад.

Достаточно сказать, что письма в его поддержку написали Наина Ельцина и Алла Пугачева. И это совсем иная ситуация, чем у того же Михаила Кригера. Это большой сигнал всем, что Ройзман остается тем, кем был, в какой бы дискредитации армии его ни обвиняли. Ну то есть если хотели сделать из него отщепенца, то не получилось. Как и с иноагентством.

Я читаю, что написала Пугачева и это важные слова. Вполне системные. Не про Украину, не про то, что надо кого-то отдать под трибунал, осудить, заклеймить и прочее. Это совсем о другом. Вполне системное, если можно так сказать, обращение. Не общественного активиста, не эмигранта, а человека, который просто остается человеком, не скатываясь в демшизу. И именно это может всколыхнуть тот самый пласт, для которых обе стороны мейнстрима радикальны. С одной стороны, условный Гиркин и Пригожин, а с другой Кригер.

Можно, конечно, предположить, что для того, чтобы создать критически настроенный центр и затевалось дело Ройзмана, но нет, это слишком сложно, однако все складывается именно так. К тому же не надо объяснять почему, Ройзман не будет скатываться в радикализм. С учетом отсутствия политики, совершенно неважно, что Ройзман не сможет участвовать в выборах, речь тут будет идти, скорее, не о политическом, а моральном выборе.

Но не все, кто, по мнению властей, "дискредитирует армию РФ", отделаются так же "легко".

Тина Ларионова

Режиссер(ка) Женя Беркович в тюрьме в ожидании суда - за поставленный два года назад антитеррористический спектакль.

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Ученому Михаилу Лобанову взломали дверь, в его квартире прошел обыск.

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана судят за дискредитацию вооруженных сил РФ.

Девушка из Хабаровска задержана за перевод 2,5 тыс. руб. украинскому благотворительному фонду. Возбуждено дело о госизмене, ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Вопрос перешел в плоскость «Когда придут за нами?»

Я конечно, далеко не Беркович и не Ройзман, куда уж мне… Но кажется, что вопрос из плоскости «Что мы можем сделать?» совсем уже перешел в плоскость «Когда придут за нами?»

А новенькое «Коричневое утро» в РАМТе бодро отвечает: "Скоро, скоро, ждите!"

Отличный, кстати, получился спектакль. Рекомендую смотреть с подростками 12+