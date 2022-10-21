"Они в любом случае ряженые". Блогеры о визите Путина к мобилизованным

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу приехали с инспекцией на полигон в Рязанской области, где проходит подготовка мобилизованных - и, конечно, остались довольны увиденным: выяснилось, что ни проблем, ни вопросов у мобилизованных нет.

Сергей Марков

Путин посетил центр военной подготовки мобилизованных в Рязанской области. Проявил заботу. Показал пример.

Российский президент впервые с начала вторжения посетил военную базу - в отличие от президента Украины Владимира Зеленского, ездившего непосредственно на линию фронта, отмечают журналисты WSJ и Washington Post Мэтью Лаксмур и Мэри Ильюшина.

Путин не упустил случая пострелять из снайперской винтовки. "Цель не показали, только сам выстрел", - пишет в Твиттере корреспондент Financial Times в Украине Кристофер Миллер.

Иронизируют по этому поводу и в российских блогах.

Павел Соболев

российские государственные СМИ опубликовали видео, на котором Владимир Путин, стоя на огневом рубеже на полигоне под Рязанью, целится из винтовки в мобилизованных и шепчет при этом: "Пощады никому, никому, никому..."

Патриотические каналы называют эту запоздалую пиар-акцию "серьезным сигналом".

Афанасьев Z

Путин со снайперской винтовкой на полигоне - это очень серьёзно. Потому что это не очередной паркетный информационный повод, а сигнал, на уровне древней традиции, когда князь метал копье в сторону противника.

Заголовок "Путин выстрелил из винтовки под Рязанью" на самом деле означает "Главнокомандующий взял в руки оружие". А значит это уже не военная операция и на уровне медийных смыслов. Это куда больше

Оппозиционно настроенные комментаторы восторгов не разделяют.

Ксения Ларина

Путин повторил номер «Лукашенко с автоматом»

Жуткое видео

Антон Орехъ

Это даже и не смешно. На смену подзабытым амфорам и стерхам пришли постреляшки из снайперской винтовки. Интересно - попал?

Путин встречался на полигоне с ряжеными мобилизованными. Они в любом случае ряженые - поглядите на экипировку, оснащение. Это называется положительным пиаром. И было бы прекрасно, если бы на всё это не смотрели сотни тысяч жен, матерей и подруг, которые брали кредиты, собирали деньги по знакомым, чтобы их родные босыми на фронт не ушли.

То, что российским мобилизованным приходится покупать за свой счет в том числе каски и бронежилеты, ни для кого не секрет.

Ешкин Крот

Путину показали потёмкинских образцово-показательных мобилизантов

Настоящих (пьяных, в одежде на три размера больше и бронежилетах на три размера меньше) не показали.

Кирилл Шулика

Владимир Путин в Рязанской области посетил образцовых мобилизованных, которых экипировали за счет государства. Повезло не только бойцам, но и их родственникам. Не надо брать кредиты на амуницию, покупать шапку и вязать носки.

Не вполне реалистичный вид полигона и бойцов отмечают в том числе и "патриоты".

Анастасия Кашеварова

А по поводу приезда Путина в Рязань, вроде как это центр подготовки стрелков ВДВ, дело важное и нужное. Но я бы очень хотела, чтобы Президент внезапно нагрянул к мобилизованным в села Белгородской области. Без предупреждения - много нового бы узнал. И пусть он проверит сапоги и каски там. Можно и в Мулино тоже заскочить. Без предупреждения, чтобы не успели траву покрасить.

На встречу с мобилизованными Владимир Путин приехал в куртке, которую знатоки быстро отыскали в ассортименте ЦУМа - стоит она в несколько раз дороже среднего "мобилизационного набора", который может обойтись в сумму около 50 тысяч рублей.

В одежде этой марки российский президент появлялся на публике и раньше.

Многие блогеры уверены, что ни одного мобилизованного на видео не было.

Анатолий Несмиян

Чем только не приходится заниматься выездной бригаде ФСО, кого только они не изображали…

Андрей Пионтковский

На встрече с «мобиками» жалким мобиком выглядел один Путин. Все сотрудники ФСО были великолепно экипированы.

Дальше всех заходит телеграм-канал "Генерал СВР", адресующий свое творчество любителям конспирологии - он утверждает, что ненастоящим был и Путин.

Президент считает, что двойник вел себя излишне суетливо, выдавая неприсущие оригиналу формы поведения

Дорогие подписчики и гости канала! Вчера президент России Владимир Путин НЕ посещал военный полигон Западного военного округа в Рязанской области, и НЕ проверял ход подготовки мобилизованных военнослужащих, как сообщают многочисленные информационные ресурсы, ссылаясь на официальную информацию Кремля. Человек похожий на президента России Владимира Путина, участвовавший в съемках на полигоне- двойник президента. Причём сам Путин остался не доволен тем, как себя ведёт «двойка» (так называют дублеров Путина посвященные в ФСО и окружении президента).

Президент считает, что двойник вел себя излишне суетливо, выдавая неприсущие оригиналу формы поведения, но Путина уговорили пропустить материал для публикации, объяснив, что, наоборот, получилось даже «душевней» и «человечней» чем рассчитывали. Двойника охраняли точно так же как и оригинал. На дублере был бронежилет скрытого ношения, все меры безопасности были соблюдены, включая: минимум контактов с посторонними, отсутствие боевого оружия у всех непосвященных и утилизацию биологических отходов, как у Путина. Инцидентов с дублером стараются максимально избегать, даже возможность для двойника сделать несколько выстрелов из снайперской винтовки было предметом непростых обсуждений и практически отдельной миниспецоперацией. Можно сказать, что во время появления «двойки» на публике, работы у службы безопасности президента только прибавляется. Как можно заметить по фото и видеоматериалам с «полигона», основной двойник (всего их два), практически идентичен оригиналу, но имеет несколько неоспоримых преимуществ. Так, дублер не имеет онкологического заболевания, болезни Паркинсона и не страдает шизоаффективным расстройством и, видимо, после смерти Путина его можно использовать какое-то время.

То, что президент поехал если не на линию фронта, то хотя бы на тренировочный полигон, показывает, что с мобилизацией дела не так уж хороши, считает журналист Александр Плющев:

Владимиру Путину приходится личным примером вдохновлять действующую армию и мобилизованных. Нет, не тех, к которым его сегодня привезли, не уверен, что там вообще были реальные мобилизованные. А тех, кто только-только отправился в армию. Значит, совсем все плохо с моральным духом и никакие замполиты поднять его не могут. Да и Путин не сможет.



Заодно Шойгу показал. Задвинутый, но не отринутый. И сбереженный.

Это мнение разделяет редактор Republic Дмитрий Колезев:

Предполагаю, мобилизация в обществе настолько непопулярна, что решили спасать ее личным рейтингом Путина

Путин лично отправился на полигон жать руки мобилизованным, которые все как на подбор – прекрасно экипированы, службу проходили совсем недавно, "чувствуют себя уверенно" и готовы сокрушить врага. Предполагаю, мобилизация в обществе настолько непопулярна, что решили спасать ее личным рейтингом Путина. В кадре также министр обороны Сергей Шойгу, которого сплетники опять отправляют в опалу – выглядит хоть и не героически, но все-таки рядом с главнокомандующим. Мобилизованному Руслану (на фото), если он не совсем подставной, повезло: его теперь будут беречь как зеницу ока, а то не дай бог убьют солдата, которому Путин лично желал удачи. Хотя наверное все-таки подставной, кто же подпустит к Путину случайного человека, пусть даже из оружия у него одна авторучка.

В то же время коллективные сборы мобилизованных на войну парадоксальным образом сплачивают общество, отмечает публицист Андрей Волна:

Мобилизация позволила и позволяет сплотить верноподданнически настроенных граждан. Вы скажете, что зачем их сплачивать, они и так верны «делу партии». А вот не скажите! Верны-то верны, но каждый по-своему и в своём «закутке». Теперь они сплочены единой идеей «священной войны». На бытовом уровне это выглядит как «надо помочь нашим мальчикам».

Сергей Пархоменко подсказал: нужно посмотреть то, что подданные пишут в своих ТГ-каналах. Понятно, что большинство этих каналов созданы и поддерживаются администрациями. Но это не имеет уж очень большого значения. Все бывшие «мамочки» уже там. И обсуждают, как получше экипировать «защитника отечества». За свой счёт.

Опыт общения с родственниками, участвующими в таких сборах, описывает Андрей Демидов:

сегодня я обменялся парой сообщений с сестрой, которая с семьей живет в Карелии: как дела, какие новости, как мобилизация... . Ее мужу за 50, племянник - студент-очник в университете, муж племянницы вроде как может попасть в лапы военкомату, хотя у него есть пара хронических заболеваний, а племянница - студентка Медфака. То есть, в принципе, мобилизовать могут четверых, несмотря на указы, приказы и распоряжения и заявления.

Чувства россиян, провожающих "своих" на фронт и впервые за много лет солидаризирующихся, искренни и огромны

новости ужасные. сначала сестра поделилась, как они всем женским миром на работе собирали на фронт мужа коллеги, ну то есть вся эта история про носки, трусы и квадрокоптеры с тепловизорами. она описала это в восторженных терминах человека, который вдруг получил очень важный для всех россиян, уставших от разобщенности и полной рассоединенности друг от друга, опыт - опыт коллективного действия, солидарности с ближним, заботы.... ну и что ж тут, даже любви к ближнему. зная свою сестру, ее чуткость и отзывчивость к другим, я очень хорошо представляю что именно и как она проживала в эти дни сборов на танк для этого мужика: восторг, воодушевление, даже эйфорию, чувство принадлежности к чему-то большему, к чему-то более важному, чем ежедневная маленькая жизнь.

потом она рассказала, что племянник тоже изменил свое мнение: он не думает, что тюрьма с перспективой остаться в живых лучше, чем пойти на фронт. на мои сообщения он не ответил. и это тоже меня не удивляет. сложно пройти мимо энтузиазма моей сестры, такого искреннего и богатого на эмоциональные краски, а я точно знаю, что по-другому она не чувствует - ее, и чувства других россиян, истово провожающих "своих" на фронт и впервые за много лет солидаризирующихся, подставляющих друг другу плечо и отдавая последнее, эти чувства искренни и огромны. они реальны. что самое сложное - они так же реальны, как и мои и не только мои чувства опустошенности и бессилия, стыда и вины.

Таким образом, мобилизация выкашивает в первую очередь тех, кто лоялен режиму, отмечает политолог Аббас Галлямов:

Можно предположить, что каждая следующая волна мобилизации будет идти чуть сложнее, чем предыдущая. Самых безропотных уже забрали, теперь предстоит забирать тех, кому достало духа в прошлый раз от военкомов ускользнуть. Эти люди уже знают, что, в принципе, сопротивление возможно. Если ты один раз вывернулся, значит и во второй раз можно попробовать.

На фронт уходили самые безропотные, привыкшие подчиняться

Та же самая логика применима и к протестам. Пока они были не так сильны, потому что на фронт в основном шли те, кто публично демонстрировать своё недовольство не способен. Уходили самые безропотные, привыкшие подчиняться. Во время следующих волн - когда военкоматы придут за менее лояльными и более субъектными - шансы на протест возрастут. К тому же к тому моменту станет более очевидным, что именно там на фронте происходит с мобилизованными.

Правда сейчас власти получили возможность исправить свои организационные косяки, выявленные в ходе первых волн, так что информационный фон вокруг мобилизации может улучшиться. Ну, например, прекратится позорная, средневековая по своей сути, практика отправки на войну за счёт самих мобилизуемых. Хотя, конечно, всё это чисто гипотетически. До сих пор способности учиться на ошибках российские власти не демонстрировали.

Отправляя их на смерть, режим сам разрушает собственную базу

В общем, моя главная мысль заключается в том, что сейчас в Украине гибнут наиболее лояльные по отношению к правящему режиму россияне - те, что готовы поверить в сказки про украинских нацистов, и те, кто оказался не готов сопротивляться властям во время мобилизации. Гибнет «цвет нации» - по крайней мере с точки зрения официального Кремля. Вот и получается, что отправляя их на смерть, режим сам разрушает собственную базу.