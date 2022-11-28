ОНК: блогера Некоглая избили и насильно постригли в отделе полиции 

Блогера Николая Лебедева, известного под псевдонимом Некоглай, избили и насильно постригли налысо в отделе полиции по Пресненскому району Москвы, сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. По его данным, полицейские снимали весь процесс на видео.

Кроме того, как заявил Мельников, сотрудники Центра временного содержания иностранных граждан в подмосковном посёлке Сахарово, куда Некоглай был доставлен после задержания и суда, официально зафиксировали у блогера травмы, а именно "множественные гематомы, ссадины волосистой части головы, верхних и нижних конечностей".

В начале ноября в интернете появился видеоролик, на котором российского солдата, находящегося в окопе, забрасывают гранатами с квадрокоптера украинские военные. На кадрах солдат в последний момент успевает отбрасывать гранаты в сторону. Крупнейшие прокремлёвские СМИ и телеграм-каналы сообщили, что на видео – рядовой из Ленинградской области, назвав его "героем".

7 ноября блогер Некоглай снял пародийный ролик по мотивам кадров с российским военным, сыграв на видео его роль. В ответ глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, дочь сенатора и автора множества репрессивных законов Елены Мизулиной, написала заявление в Генпрокуратуру о том, что блогер Некоглай "глумится над подвигом нашего солдата", призвав возбудить против него уголовное дело по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. На следующий день Некоглая задержали и увезли в отдел полиции по Пресненскому району Москвы.

Позже суд постановил депортировать Некоглая из России в Молдову, гражданином которой является блогер, а в сети появилось видео, на котором Некоглай, побритый налысо, извиняется за пародийный ролик про солдата. При этом на лице блогера видны следы побоев.