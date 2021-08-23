ОНК: в изоляторе "Лефортово" заключённым запретили спать днём

Администрация московского следственного изолятора "Лефортово" запретила заключённым спать днём. При этом лежать на кровати с закрытыми глазами разрешается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексея Мельникова.

Член ОНК посещал в изоляторе бывшего главу Хабаровского края Сергея Фургала, который вместе с другими заключёнными пожаловался на новые ограничения. Они также сообщили о том, что в СИЗО перестали транслировать новости по радио. "Ранее в "Лефортово" было множество радиоточек, где можно было послушать актуальные новости. Теперь же работает почему-то только одна точка, где транслируют исключительно музыку." - передаёт слова Мельникова ТАСС. Ещё одним ограничением стал запрет заключенным брать с собой на прогулку питьевую воду.

Члены ОНК сообщили, что направили обращение к администрации "Лефортово" для устранения возникших проблем.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в июле 2020 года по обвинению в организации убийств 14–16-летней давности. Он вину не признает и жалуется на давление со стороны следствия. Сторонники Фургала считают его преследование политическим – несколько лет назад на выборах главы региона он победил кандидата от "Единой России".

В Хабаровске после его ареста жители больше полугода каждую неделю проводили массовые акции в его поддержку. На ежедневные пикеты хабаровчане выходят до сих пор.