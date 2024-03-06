ООН: 2023 год стал самым тяжёлым по количеству погибших мигрантов

В 2023 году на миграционных маршрутах во всем мире погибли не менее 8565 человек — этот год занял стал самым трагичным со времени начала наблюдений десять лет назад. Об этом сообщила в среду Международная организация по миграции ООН (МОМ).



Число погибших в 2023 году на 20 процентов больше показателя 2022 года.

В заявлении Международной организации по миграции подчеркивается, что эти данные "свидетельствуют о необходимости принятия срочных мер для предотвращения гибели людей".

Сотни тысяч людей ежегодно пытаются мигрировать по нелегальным маршрутам в небезопасных условиях, отмечает МОМ. Безопасные и регулярные пути миграции доступны далеко не всем.



Самые опасные маршруты для мигрантов пролегают через Средиземное море: в прошлом году здесь было зарегистрировано не менее 3129 смертей и исчезновений.



Проект МОМ "Пропавшие мигранты" был разработан в 2014 году как база данных о смертях и исчезновениях мигрантов, находящаяся в открытом доступе. С тех пор в рамках проекта было задокументировано более 63000 случаев по всему миру. Фактическое их количество, по имеющимся оценкам, гораздо выше — поскольку трудности при сборе данных, особенно в отдаленных регионах, ограничивают возможности точного учёта человеческих потерь. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на AFP.