Число беженцев и внутренне перемещенных лиц, вынужденных покинуть свои дома из-за нарушений прав человека и насилия, впервые за историю наблюдений превысило отметку в 100 миллионов. Такие данные обнародованы в понедельник в Женеве Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Это во многом произошло из-за войны в Украине, отмечают эксперты. По подсчётам ООН, с начала российского вторжения в Украину более 14 миллионов украинцев стали беженцами. Шесть миллионов из них покинули страну, а восемь миллионов вынуждены были оставить свои дома и стали внутренне перемещенными лицами.

В отчете Центра мониторинга внутреннего перемещения (IDMC) говорится, что нынешнее число беженцев в мире уже превышает один процент населения Земли. В эти подсчеты включены люди, которые покинули свои страны, просят политического убежища за рубежом, а также 53,2 миллиона человек, ставшие внутренними беженцами из-за конфликтов в их странах.