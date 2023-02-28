ООН: число погибших мирных жителей в Украине превысило 8 тысяч

Число погибших мирных жителей в Украине с начала полномасштабной российской агрессии превысило 8 тысяч, сказано в февральском докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Общие потери среди гражданских лиц составили 21 тысячу 580 человек, из них 8 тысяч 101 человек были убиты. Среди погибших - 2 тысячи 127 женщин и 488 детей.

"Большинство зарегистрированных жертв среди гражданского населения было вызвано авиаударами, применением взрывчатых веществ с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжёлой артиллерии, реактивных систем залпового огня и ракет", - говорится в отчёте.

Доклады Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о положении мирных жителей в Украине публикуются раз в месяц. В каждом из них подчёркивается, что число погибших - это только задокументированные и подтверждённые случаи. На самом деле смертей среди мирного населения может быть в разы больше - за счёт населённых пунктов, где шли самые интенсивные бои (в частности, Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, Соледар и Бахмут), и откуда до сих пор крайне сложно получить полную информацию.