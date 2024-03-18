ООН: голод на севере сектора Газа наступит в ближайшие два месяца

Голод на севере севтора Газа неизбежен и наступит в ближайшие два месяца, говорится в докладе, который поддержал ООН.

Согласно документу, число людей, которым грозит "катастрофический голод", выросло до 1,1 миллиона, что составляет около половины населения сектора Газа.

"Люди в секторе Газа сейчас умирают от голода. Скорость, с которой этот искусственный кризис голода распространился по Газе, ужасает", – передает слова главы Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) Синди Маккейн AFP.

Благотворительная организация Oxfam в понедельник обвинила Израиль в том, что он продолжает "систематически и намеренно блокировать и подрывать" доставку помощи в сектор Газа в нарушение международного гуманитарного права.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, что Израиль провоцирует голод в секторе Газа и использует голод как оружие войны. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в ответ призвал Борреля "прекратить нападать на Израиль и признать наше право на самооборону от преступлений ХАМАС". Радикальная палестинская группировка ХАМАС признана террористической в США и ЕС.

Кац также заявил, что Израиль разрешил доставку "гуманитарной помощи в Газу по суше, воздуху и морю для всех, кто желает помочь", но эта доставка помощи была "жестоко нарушена" боевиками ХАМАС.

Израиль отверг все обвинения, заявив, что он не нападает на гражданское население и заинтересован только в уничтожении ХАМАС.

Прогноз о наступлении голода в секторе Газа основан на оценке Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC). Голод объявляется, когда 20 процентов домохозяйств сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, каждый третий ребенок остро недоедает, и по крайней мере двое из каждых 10 тысяч человек умирают каждый день от голода. В ВПП ООН считают, что окончательный критерий объявления голода – уровень смертности – "наступит в любое время до конца мая".

В докладе также говорится, что голода можно избежать, если Израиль и ХАМАС прекратят боевые действия, а гуманитарные организации получат более широкий доступ для доставки помощи в сектор Газа.