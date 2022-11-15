ООН: население Земли достигло 8 миллиардов человек

Население Земли достигло восьми миллиардов человек. Об этом сообщила пресс-служба ООН со ссылкой на подсчеты всемирной организации.

О том, что человечество может подойти к этому порогу, ООН сообщал во Всемирный день народонаселения 11 июля. Тогда был опубликован доклад World Population Prospect 2022, согласно которому численность населения превысит 8 миллиардов, 15 ноября.

Значительный рост населения Земли объясняется развитием медицины, достижениями в области санитарии, расширением доступа к питьевой воде, широким охватом вакцинации.

За 200 лет численность населения Земли выросла в восемь раз. Если в начале 1900-х на планете было всего полтора миллиарда человек, то к началу 2000-х уже 6 миллиардов, а в 2011 году — семь миллиардов. За последние 11 лет оно увеличилось ещё на один миллиард человек.

По оценкам ООН, население Земли достигнет отметки в 9 миллиардов к 2037 году, а 10 миллиардов — к 2058 году. В 2080-х годах численность населения может достичь пика в 10 миллиардов 400 миллионов человек и оставаться на этом уровне до 2100 года.

Основная доля населения приходится на Китай и Индию. По оценке ООН, в этих странах живет около 36 процентов населения планеты или почти 3 миллиарда человек. По прогнозам, Индия станет самой густонаселенной страной мира, обогнав Китай, уже в 2023 году.

В то же время в ООН обратили внимание на то, что темпы роста мирового населения в последнее время замедляются. В частности, согласно прогнозам, население более 60 стран сократится минимум на 1% до 2050 года из-за устойчиво низкого уровня рождаемости и, в некоторых случаях, высокого уровня эмиграции.

Численность постоянного населения России (включая аннексированный Крым) на 1 января 2022 года составила 145 с половиной миллионов человек, снизившись за год почти на 700 тысяч человек. Смертность в 2021 году увеличилась на 15%, а рождаемость снизилась более чем на 2%.

На начало сентября (до объявления мобилизации), по данным Росстата, из России выехали 419 тысяч человек. Это вдвое больше, чем за аналогичный период в 2021 году.