ООН пока не нашла доказательств геноцида со стороны военных РФ

Организация Объединённых Наций пока не может квалифицировать действия российских военных в Украине как геноцид, заявил глава Независимой комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мёсе.

"На данный момент мы не располагаем достаточными доказательствами, которые соответствовали бы юридическим требованиям Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него", - пояснил Мёсе, добавив, что для того, чтобы признать преступление геноцидом, нужен умысел физически или биологически уничтожить определённую группу.

При этом глава комиссии подчеркнул, что, по имеющимся данным, российская армия вероятно совершила в Украине множество военных преступлений, призвав российские власти обеспечить привлечение к ответственности всех виновных.

18 сентября Международный суд ООН рассмотрит иск Украины против России по делу о нарушении Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Представители властей Украины неоднократно обвиняли Россию в том, что широкомасштабное вторжение, начатое в феврале 2022 года, имеет признаки геноцида. При этом они в частности указывали на насильственный вывоз детей из Украины - по подозрению в причастности к нему ордер на арест Владимира Путина выдал Международный уголовный суд в Гааге. Среди выдвинутых им обвинений, однако, геноцида нет.