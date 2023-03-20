ООН обновила "рейтинг счастья". Самой счастливой страной стала Финляндия

Организация ООН по глобальному устойчивому развитию опубликовала ежегодный рейтинг счастья и удовлетворённости жизнью в странах мира. Первое место в рейтинге заняла Финляндия. Она возглавляет рейтинг уже шесть лет. Россия оказалась на 70-м месте, Украина - на 92-м.

В первую пятёрку самых счастливых стран вошли также Дания, Исландия, Израиль и Нидерланды. За ними следуют Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург и Новая Зеландия. Самыми неблагополучными среди 137 стран, представленных в докладе, стали Сьерра-Леоне, Ливан и Афганистан.

Как Россия, так и Украина несколько улучшили свои показатели счастья в сравнении с предыдущими годами. Несмотря на начавшуюся войну, у жителей обеих стран выросла уверенность в себе и в своём правительстве, причём в Украине заметно больше, чем в России. Украинцы по опросам 2022 года проявили больше единения, уверенности в общей цели и доверия к властям, чем в 2014 году после аннексии Россией Крыма.

Ежегодные доклады об уровне счастья основываются на данных социологической службы Gallup International, которая проводит опросы жителей в более чем 130 странах мира. Подсчёты в рейтинге включают в себя такие критерии, как уровень доходов населения, доступность здравоохранения и социальной помощи, наличие коррупции, свобода и взаимопомощь в обществе.