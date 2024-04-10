ООН: осталось два года для коррекции мер против потепления

Два года остаётся у правительств, лидеров экономики и банков, финансирующих проекты мирового развития, на то, чтобы избежать наихудших последствий в результате изменений климата. Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по климату Саймон Стил заявил, что ближайшие два года — "существенно важны для спасения нашей планеты".

Стил выступил в среду в Лондоне с предостережением о вероятности изменения мировой политической повестки из-за глобального потепления.

Учёные говорят, что уменьшение парниковых выбросов наполовину к 2030 году могло бы сдержать рост температуры на отметке полтора градуса Цельсия.

Но в прошлом году, выбросы углекислого газа в атмосферу возросли до рекордных величин. Ныне действующие обязательства государств по сдерживанию потепления едва ли позволят хоть в какой-то мере сократить выбросы CO2 к 2030-му году.

Саймон Стил, выступая в Королевском институте международных отношений в Лондоне (с апреля 2022 года имеет в России статус нежелательной организации) сказал, что группа 20-ти наиболее экономически развитых стран, вместе взятые, ответственны за 80% глобальных выбросов в атмосферу и должны срочно принять меры.

Главным событием этого года станут переговоры по климату в Баку, столице Азербайджана. Участники переговоров, как ожидается, согласуют финансовую помощь развивающимся странам для их отхода от применения ископаемого углеводородного топлива.