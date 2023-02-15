ООН подтвердила, что у Аль-Каиды новый лидер Саиф аль-Адель

Саиф аль Адель, бывший офицер египетского спецназа, согласно новому докладу ООН, признан "безоговорочным" лидером "Аль-Каиды". Его предшественник Айман аз-Завахири, был убит прямым попаданием американской ракеты 31 июля 2022 года в Кабуле.

Как сообщает Reuters, в январе 2023 года официальные представители спецслужб США говорили о неопределённости относительно того, кто же стал руководить "Аль-Каидой". Однако, как отмечается в докладе ООН о рисках терроризма в мире, ещё в ноябре и декабре прошлого года многие государства ООН признавали аль Аделя фактическим руководителем операций "Аль-Каиды" и её "неоспоримым" лидером.

В ноября 1998 года в США большое федеральное жюри обвинило аль Аделя в террористическом нападении на посольства США в Танзании и Кении. Жервами терактов стали более 220 гражданских лиц, более 5 тысяч получили ранения.

Новость дополняется