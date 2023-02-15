Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

ООН подтвердила, что у Аль-Каиды новый лидер Саиф аль-Адель

Фотоархив: Один из самых ярких эпизодов борьбы с терроризмом - высшие должностные лица США и руководители спецслужб наблюдают за последней фазой операции по ликвидации Усамы бин Ладена в Пакистане, 1 мая 2011

Саиф аль Адель, бывший офицер египетского спецназа, согласно новому докладу ООН, признан "безоговорочным" лидером "Аль-Каиды". Его предшественник Айман аз-Завахири, был убит прямым попаданием американской ракеты 31 июля 2022 года в Кабуле.

Как сообщает Reuters, в январе 2023 года официальные представители спецслужб США говорили о неопределённости относительно того, кто же стал руководить "Аль-Каидой". Однако, как отмечается в докладе ООН о рисках терроризма в мире, ещё в ноябре и декабре прошлого года многие государства ООН признавали аль Аделя фактическим руководителем операций "Аль-Каиды" и её "неоспоримым" лидером.

В ноября 1998 года в США большое федеральное жюри обвинило аль Аделя в террористическом нападении на посольства США в Танзании и Кении. Жервами терактов стали более 220 гражданских лиц, более 5 тысяч получили ранения.

Новость дополняется

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG