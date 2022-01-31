ООН: талибы убили десятки бывших афганских чиновников и военных

В Афганистане после прихода к власти движения Талибан (запрещенная в России террористическая организация) и вывода из страны иностранных войск были убиты предположительно десятки бывших афганских чиновников, сотрудников сил безопасности и людей, которые работали с международным военным контингентом, несмотря на всеобщую амнистию, объявленную талибами. Об этом говорится в докладе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Совету Безопасности ООН, сообщает Reuters.

Согласно докладу, в ООН сочли заслуживающими доверия сообщения о том, что с 15 августа были убиты более ста человек, причём две трети из них – талибами и их сторонниками.

В документе также есть информация о внесудебных казнях, по меньшей мере, 50 человек, подозреваемых в принадлежности к запрещённой в России террористической группировке «Исламское государство».

В докладе ООН также говорится об экономическом и гуманитарном кризисе в Афганистане после прихода талибов к власти, о давлении на правозащитников и журналистов, которые продолжают подвергаться "нападениям, запугиванию, преследованиям, произвольным арестам, жестокому обращению и убийствам".

Президент США Джо Байден потребовал от "Талибана" освободить похищенного в этой стране в 2020 году американца Марка Фрерихса. По словам Байдена, это необходимое условие любого дальнейшего обсуждения вопроса признания правительства талибов. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Бывший военный Марк Фрерихс перестал выходить на связь два года назад , когда находился в Кабуле. Американец прожил в Афганистане 10 лет, работая инженером в строительстве.