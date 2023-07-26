ООН: украинские пленные в Еленовке не могли погибнуть от удара HIMARS

Ведомство ООН по правам человека пришло к выводу, что по меньшей мере 50 украинских военнопленных, содержавшихся в бывшей исправительной колонии в Еленовке в так называемой "ДНР", не могли погибнуть в результате обстрела из находившихся на вооружении Украины установок HIMARS, как утверждала Россия. Об этом говорится в заявлении о результатах расследования произошедшего год назад взрыва в колонии.

Ведомство подчеркивает, что продолжит расследование, и отмечает, что Россия не предоставила гарантии безопасного доступа в Еленовку. При этом сотрудникам ООН удалось побеседовать с людьми, в том числе восьмью выжившими при взрыве, и провести детальный анализ. Полученные ими сведения не позволяют сделать выводы об источнике взрыва или о том, откуда вёлся огонь. Но последствия взрыва ракеты HIMARS были бы ещё масштабнее, считают эксперты.

"Хотя точные обстоятельства происшедшего в ночь на 29 июля 2022 года остаются неизвестными, доступная информация и проведенный анализ позволили заключить, что взрыв не был результатом ракетного удара HIMARS", – заявили в ООН.

"Военнопленные, раненые и погибшие в Еленовке и члены их семей заслуживают, чтобы правда была установлена, а виновные в нарушении международных законов - привлечены к ответственности", – подчеркнул глава ведомства ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

29 июля в колонии в Еленовке произошёл взрыв. По данным Минобороны России, погибли 50 украинских военнопленных, еще 73 получили ранения. Россия обвинила в случившемся украинскую армию. Москва утверждает, что по колонии был нанесён ракетный удар из полученных ВСУ незадолго до этого американских ракетных установок HIMARS . В Киеве заявляют, что атаки со стороны ВСУ не было, а взрывы должны были скрыть массовые убийства и пытки украинских пленных.

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