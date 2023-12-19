ООН: В действиях войск РФ в Украине есть признаки военных преступлений

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил неспособность России обеспечить защиту гражданского населения Украины. Фолькер Тюрк заявил о наличии признаков военных преступлений, совершённых российскими войсками.

Агентство Reuters цитирует Верховного комиссара ООН: отмечены "грубые нарушения прав человека, серьёзные нарушения международного гуманитарного права, прежде всего совершённые силами Российской Федерации".

Эти нарушения, по словам Тюрка, включают 142 случая произвольных казней мирных жителей за время, прошедшее после российского вторжения в Украину в феврале прошлого года. Выступая в Совете по правам человека ООН в Женеве, Верховный комиссар назвал также насильственные исчезновения, пытки и непозволительное обращение к задержанным, включая сексуальное насилие.

Россия категорически отрицает совершение её военными зверств или непозволительного обращения с гражданскими лицами в Украине.

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