ООН: В ходе войны в Украине выявлены 124 случая сексуального насилия

В ходе военного конфликта в Украине выявлено 124 случая сексуального насилия, заявляют в ООН. По словам специального представителя ООН по вопросам сексуального насилия Прамилы Паттен, имеющиеся данные – лишь верхушка айсберга и не отражают реальных масштабов насилия в условиях войны. Главными препятствиями для расследования сексуальных преступлений во время войны ООН называет страх и стыд жертв рассказывать о насилии, слишком большое количество преступлений, на которые не хватает расследователей, и отсутствие возможности сообщить о преступлениях в условиях оккупации.

Как сообщает глава правления украинского "Центра гражданских свобод" Александра Матвийчук, изнасилование – самое скрываемое преступление. "Люди, которые выжили после сексуального насилия, об этом не рассказывают ни правоохранительным органам, ни международным организациям, ни правозащитникам", – считает Матвийчук. По данным Генеральной прокуратуры Украины, уже зарегистрировано более 15 тысяч уголовных производств по эпизодам сексуального насилия, но многие граждане Украины, находящиеся на оккупированных российскими войсками территориях, отрезаны от возможности заявить о преступлениях в украинские и международные правоохранительные и правозащитные органы.

Германский фонд имени Генриха Бёлля совместно с правозащитными организациями, помогающими жертвам сексуального насилия, также считает, что официальная статистика по изнасилованиям в ходе войны отражает лишь малую часть реального положения вещей. Специалисты с опытом работы с жертвами сексуального насилия в предыдущих военных конфликтах, например в Боснии и Герцеговине, подтверждают, что большая часть жертв годами не рассказывает о преступлениях, опасаясь стигматизации, и что им необходима долговременная помощь и реабилитация.

Александра Кейтер из американской организации Center for Justice and Accountability отмечает, что изнасилования определены Римским уставом как военные преступления, но, по ее словам, до сих пор не было прецедента, чтобы кто-нибудь был осужден в Гааге за эти деяния.

В конце мая с должности Уполномоченной Верховной рады по правам человека была снята Людмила Денисова: депутаты пришли к выводу, что многие из её рассказов о различных эпизодах сексуального насилия со стороны российских военных по отношению к украинским женщинам и даже детям не подкреплены фактами. При этом подчёркивалось, что сам факт наличия таких преступлений не ставится под сомнение, и работа по выявлению подлинных случаев сексуального насилия продолжается.