ООН: в июне в Украине погибли 232 мирных жителя

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине опубликовала сводку за июнь о числе погибших и пострадавших гражданских лиц. Согласно этим данным, за этот месяц в Украине погибли не менее 232 мирных жителей, 1343 получили ранения.

Общее число погибших и пострадавших гражданских лиц в Украине в июне - 1575 человек - рекордное за месяц с апреля 2022 года. Погибших за один месяц мирных жителей было больше почти год назад.

Дальнобойные удары ракетами и боевыми беспилотниками по жилым районам украинских городов стали основной причиной гражданских потерь в Украине в июне — 53% от общего числа погибших, отмечается в сводке ООН. В июне 2025 года количество ракет и барражирующих боеприпасов, выпущенных Российской Федерацией по территории Украины, превысило аналогичный показатель июня 2024 года более чем в десять раз.