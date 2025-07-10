ООН: в июне в Украине погибли 232 мирных жителя

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине опубликовала сводку за июнь о числе погибших и пострадавших гражданских лиц. Согласно этим данным, за этот месяц в Украине погибли не менее 232 мирных жителей, 1343 получили ранения.
Общее число погибших и пострадавших гражданских лиц в Украине в июне - 1575 человек - рекордное за месяц с апреля 2022 года. Погибших за один месяц мирных жителей было больше почти год назад.
Дальнобойные удары ракетами и боевыми беспилотниками по жилым районам украинских городов стали основной причиной гражданских потерь в Украине в июне — 53% от общего числа погибших, отмечается в сводке ООН. В июне 2025 года количество ракет и барражирующих боеприпасов, выпущенных Российской Федерацией по территории Украины, превысило аналогичный показатель июня 2024 года более чем в десять раз.
- Уровень гражданских потерь в прифронтовых районах оставался высоким, главным образом из-за атак с использованием беспилотников ближнего радиуса действия, особенно в Херсонской и Донецкой областях.
- Подавляющее большинство случаев ранения среди гражданского населения (98%) были зафиксированы на контролируемых Украиной территориях. Жертвы среди мирных жителей были отмечены в 16 регионах страны.
- В июне было зафиксировано как минимум 13 атак на объекты энергетической инфраструктуры на территориях, контролируемых Украиной, и 7 — на оккупированных Российской Федерацией территориях. По меньшей мере две атаки на объекты энергосистемы в Херсонской области — 11 и 27 июня — привели к масштабным отключениям электроэнергии и введению графиков плановых отключений в Херсоне.