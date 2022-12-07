ООН задокументировала убийство 441 мирного жителя севера Украины

ООН задокументировала 441 убийство мирных жителей севера Украины - Киевской, Черниговской и Сумской областей - совершённые в первые недели российского вторжения в Украину. Как отмечается в отчёте ведомства Верховного комиссара ООН по правам человека, общее число убитых в этом районе "вероятно, значительно выше".

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк заявил, что в докладе детально описаны убийства мирных жителей, которые просто "рубили дрова и покупали продукты". Утверждается, что убийства совершали российские военные.

"Есть весомые свидетельства того, что внесудебные расправы, о которых говорится в докладе, представляют собой военное преступление" - сказал Верховный комиссар, который недавно побывал в Украине. Помимо прочего, он посетил Бучу и Изюм, города, где после российской оккупации были найдены массовые захоронения.

The New York Times отмечает, что всего на севере Украины после отступления российских войск в начале апреля были обнаружены более 1000 тел мирных жителей. Часть их, вероятно, погибла от обстрелов. Комиссия ООН в своём докладе сосредоточилась именно на случаях внесудебных расправ. В частности, утверждается, что, подробно изучив 100 случаев гибели жителей пригородов Киева, в том числе Бучи, эксперты пришли к выводу, что по меньшей мере 57 из них были умышленно убиты российскими военными.

Россия отрицает, что ее военные убивали мирных жителей. Распространение информации об убийствах может грозить уголовным преследованием по статье о так называемых фейках об армии. В частности, за рассуждения в стриме о массовых убийствах жителей Бучи прокуратура запросила 9 лет лишения свободы для оппозиционера Ильи Яшина. Суд в Москве должен вынести ему приговор 9 декабря.

Предполагаемые военные преступления, совершённые в Украине, помимо украинских следственных органов расследует также Международный уголовный суд.​