ООН: Загрязнение среды отходами электроники — растущая угроза

Обновлённые данные ООН о выбрасываемых людьми электронных изделиях опубликованы в среду в очередном докладе ООН.

В 2022 году человечество отправило на свалки рекордные количества телефонов, телевизоров и других быстро устаревающих электронных аппаратов и приборов. ООН обнародовала в среду новые данные и выступила с предостережением о стремительном загрязнении планеты "лавиной выброшенных гаджетов".

Менее одной четверти от общего объёма в 62 миллиона тонн электронного мусора, образовавшегося в 2022 году, подверглись утилизации. В повторный оборот, однако, не попали тяжёлые металлы, пластик, токсичные химические вещества, составлявшие начинку ненужной электроники. Ежегодно, бесхозно образующиеся объёмы мусора загрязняют окружающую среду 45 тысячами тонн неэкологичного пластика и 58 тоннами ртути, отмечается в докладе ООН.

Телеканал France24, ссылаясь на учёных, ведущих глобальный мониторинг загрязнений, называет происходящее "большой катастрофой" для окружающей среды.

Горы электронного мусора угрожают здоровью жителей бедных стран, куда поступают значительные объёмы выброшенной электроники из более благополучных стран мира. ООН оценивает стоимость металлов, содержащихся в выброшенных гаджетах далеко не как бесполезный хлам — в 91 миллиард долларов.

В докладе ООН подчёркивается, что только меньше одной трети выбошенного электронного хлама поддаётся повторному использованию, остальное — теряется при сжигании, остаётся в виде свалках на пустующих землях, или подвергается утилизации по устаревшим технологиям. Положение ухудшается, поскольку за растущим потоком отходов не поспевают технологии переработки.