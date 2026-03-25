Опасные связи

Инвестора Александра Галицкого и его венчурный фонд Almaz Capital Partners объявили "экстремистским объединением". По решению суда их деятельность теперь запрещена в России. У Галицкого также изъяли имущество на восемь миллиардов рублей в доход государства.

Almaz Capital Partners — международный венчурный фонд с головным офисом в Кремниевой долине. По данным "Ведомостей", Галицкого обвинили в том, что дочерние структуры его фонда взаимодействуют с платформой "Юнайтед24", она создана по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Через "Юнайтед24", как говорится в иске, осуществляется сбор средств для закупки вооружения, техники и провизии на нужды ВСУ.

Галицкий утверждает, что Almaz Capital инвестирует только в гражданские проекты — уставом запрещены любые инвестиции в производство оружия и военного оборудования. Адвокат Галицкого настаивает, что бизнесмен давно отошел от руководства фондом.

Прокуратура в своём иске также утверждала, что после аннексии Крыма фонд Almaz Capital поддержал санкции США и ЕС против России, прекратил инвестиции в российские компании и начал выводить капитал за рубеж. В ведомстве заявили, что после начала полномасштабной войны холдинг якобы осудил действия российских властей, присоединился к западным санкциям и стал оказывать военную помощь Украине. Сам Галицкий считает, что дело против него было сфабрикованным.

Ивестор Галицкий имеет давние отношения с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Среди первых инвесторов Almaz Capital Management был российский фонд UFG Capital Management, которым тогда руководил Михаил Мишустин. После того как Мишустин возглавил Федеральную налоговую службу, компании Галицкого стали получать госконтракты от ФНС на цифровизацию налоговой, отмечает "Проект".

Журналист Михаил Зыгарь в своей колонке для The New York Times указывает, что Мишустину есть о чем беспокоиться: люди из его окружения становятся фигурантами уголовных дел. По словам Зыгаря, Владимир Путин мог готовить отставку правительства, но война на Ближнем Востоке все изменила.

Зашаталось ли кресло под Михаилом Мишустиным? Разбираем в программе "Лицом к событию" с политологом Дмитрием Орешкиным.



