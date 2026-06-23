Недавно стало известно, что Казахстан предложил разместить на своей территории запасы обогащенного урана Ирана – чтобы способствовать заключению возможного мирного соглашения между Тегераном и Вашингтоном. Если Тегеран примет это предложение, его запасы раадиоактивного материала будут храниться на территории Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске на северо-востоке страны. И это будет не первый случай, когда это казахстанское предприятие, созданное в советскую эпоху, участвует в передаче ядерных материалов высокой стратегической важности.

Радио Свобода рассказывает историю, которая произошла на Ульбинском заводе 30 лет назад: тогда, после распада СССР, США получили от руководства предприятия крупную партию оружейного урана и вывезли его из Казахстана в США. В 1993 году Энди Вебер, молодой американский дипломат, начинавший работу в недавно ставшем независимым Казахстане, получил неожиданное предложение от Виталия Метте, директора металлургического завода в северо-восточном городе Усть-Каменогорск. В Казахстане его сегодня называют Оскемен. Метте предложил продать то, что, по его словам, представляло собой 600 килограммов высокообогащенного урана – количества, достаточного для производства десятков ядерных боеголовок. Как утверждал промышленник, этот уран лежал без использования на его предприятии с 1981 года, когда был закрыт советский проект по созданию атомных подводных лодок. По всей видимости, Москва просто забыла об уране, предназначенном для топлива ударных подлодок, а Кремль уже не имел юрисдикции над заводом после того, как Казахстан получил независимость.

Поскольку иранские агенты в то время активно искали по всей Центральной Азии произведенные в СССР ядерные материалы, чтобы разрабатывать собственное ядерное оружие, Вебер немедленно сообщил о предложении Метте в Вашингтон. Представители Белого дома подняли вопрос о предполагаемом наличии этого урана перед первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Тот не возражал против возможного вывоза Соединенными Штатами опасного материала: в годы советских ядерных испытаний уран и другие радиоактивные вещества стал причиной загрязнения значительных территорий Казахстана. Вебер и направленный из США в Казахстан эксперт по ядерным вопросам отправились в Усть-Каменогорск. Их провели в здание на территории Ульбинского металлургического завода, где хранились контейнеры с металлическими стержнями. Как вспоминают участники сделки, оно было закрытое на старомодный навесной замок.

Высокообогащенный уран внешне напоминает сталь, но отличается чрезвычайно высокой плотностью. Кусок такого материала размером с брусок мыла весит около трех килограммов. Вебер вспоминал, как один из рабочих Ульбинского завода провел напильником по одному из урановых стержней, и тот заискрился, словно фейерверк. "У меня буквально загорелись глаза, потому что я держал в руках этот кусок металла, – рассказывал Вебер впоследствии. – Я понимал, что это материал для ядерной бомбы". Анализы подтвердили, что материал на 90% состоит из изотопа уран-235, и эта новость обрушилась на Вашингтон "как тонна кирпичей". В начале октября 1994 года в Усть-Каменогорск прибыла группа из 31 американского специалиста и техника для проведения секретной операции по упаковке и вывозу урана. Так началась операция "Сапфир" (Project Sapphire).

Почти месяц, пока погода в Казахстане ухудшалась и наступали холода, команда работала в условиях строжайшей секретности. Они упаковывали 581 килограмм урана в 448 металлических бочек, заполненных пеноматериалом, для последующей транспортировки воздушным путем за пределы Казахстана. У экспертов были опасения относительно того, что Иран мог попытаться приобрести "бесхозный" уран. И они подтвердились после обнаружения на заводе ящиков с бериллием, которые были готовы к отправке в Тегеран, но так и не были отправлены. Этот металл также может использоваться как компонент ядерных боеголовок.

К 18 ноября упаковка была завершена, и три американских транспортных самолета поднялись в воздух, вывозя из Казахстанаа сам ядерный материал и команду специалистов, занимавшихся его упаковкой. В секретном отчете отмечалось, что операция "Сапфир" в целом прошла успешно, хотя не обошлось без инцидентов, оставивших неприятный осадок у обеих сторон. В частности один из работников завода был охарактеризован как "особенно враждебно настроенный" по отношению к американцам. Еще один из членов американской команды, имевший проблемы со здоровьем, злоупотреблял алкоголем до такой степени, что устроил беспорядок в своем номере, испачкав его рвотными массами, мочой и фекалиями. После этого он оставил уборку гостиничному персоналу.