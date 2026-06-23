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Контейнер с высокообогащённым ураном на заводе в Казахстане, 1994 год.
История

Операция "Сапфир". Как США в 90-е годы тайно вывезли советский уран из Казахстана

Контейнер с высокообогащённым ураном на заводе в Казахстане, 1994 год. Фото:www.nsarchive.org/Andy Weber (Courtesy Image)
История

Операция "Сапфир". Как США в 90-е годы тайно вывезли советский уран из Казахстана

Недавно стало известно, что Казахстан предложил разместить на своей территории запасы обогащенного урана Ирана – чтобы способствовать заключению возможного мирного соглашения между Тегераном и Вашингтоном. Если Тегеран примет это предложение, его запасы раадиоактивного материала будут храниться на территории Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске на северо-востоке страны. И это будет не первый случай, когда это казахстанское предприятие, созданное в советскую эпоху, участвует в передаче ядерных материалов высокой стратегической важности.

Один из корпусов Ульбинского металлургического завода на северо-востоке Казахстана в наши дни.
Один из корпусов Ульбинского металлургического завода на северо-востоке Казахстана в наши дни.

Радио Свобода рассказывает историю, которая произошла на Ульбинском заводе 30 лет назад: тогда, после распада СССР, США получили от руководства предприятия крупную партию оружейного урана и вывезли его из Казахстана в США.

В 1993 году Энди Вебер, молодой американский дипломат, начинавший работу в недавно ставшем независимым Казахстане, получил неожиданное предложение от Виталия Метте, директора металлургического завода в северо-восточном городе Усть-Каменогорск. В Казахстане его сегодня называют Оскемен.

Метте предложил продать то, что, по его словам, представляло собой 600 килограммов высокообогащенного урана – количества, достаточного для производства десятков ядерных боеголовок.

Как утверждал промышленник, этот уран лежал без использования на его предприятии с 1981 года, когда был закрыт советский проект по созданию атомных подводных лодок. По всей видимости, Москва просто забыла об уране, предназначенном для топлива ударных подлодок, а Кремль уже не имел юрисдикции над заводом после того, как Казахстан получил независимость.

Контейнер со стержнями из высокообогащенного урана внутри Ульбинского металлургического завода.
Контейнер со стержнями из высокообогащенного урана внутри Ульбинского металлургического завода.

Поскольку иранские агенты в то время активно искали по всей Центральной Азии произведенные в СССР ядерные материалы, чтобы разрабатывать собственное ядерное оружие, Вебер немедленно сообщил о предложении Метте в Вашингтон.

Представители Белого дома подняли вопрос о предполагаемом наличии этого урана перед первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Тот не возражал против возможного вывоза Соединенными Штатами опасного материала: в годы советских ядерных испытаний уран и другие радиоактивные вещества стал причиной загрязнения значительных территорий Казахстана.

Вебер и направленный из США в Казахстан эксперт по ядерным вопросам отправились в Усть-Каменогорск. Их провели в здание на территории Ульбинского металлургического завода, где хранились контейнеры с металлическими стержнями. Как вспоминают участники сделки, оно было закрытое на старомодный навесной замок.

Стержень из высокообогащенного урана на Ульбинском металлургическом заводе, 1994 год.
Стержень из высокообогащенного урана на Ульбинском металлургическом заводе, 1994 год.

Высокообогащенный уран внешне напоминает сталь, но отличается чрезвычайно высокой плотностью. Кусок такого материала размером с брусок мыла весит около трех килограммов. Вебер вспоминал, как один из рабочих Ульбинского завода провел напильником по одному из урановых стержней, и тот заискрился, словно фейерверк.

"У меня буквально загорелись глаза, потому что я держал в руках этот кусок металла, – рассказывал Вебер впоследствии. – Я понимал, что это материал для ядерной бомбы".

Анализы подтвердили, что материал на 90% состоит из изотопа уран-235, и эта новость обрушилась на Вашингтон "как тонна кирпичей".

В начале октября 1994 года в Усть-Каменогорск прибыла группа из 31 американского специалиста и техника для проведения секретной операции по упаковке и вывозу урана. Так началась операция "Сапфир" (Project Sapphire).

Энди Вебер в Усть-Каменогорске, 1994 год.
Энди Вебер в Усть-Каменогорске, 1994 год.

Почти месяц, пока погода в Казахстане ухудшалась и наступали холода, команда работала в условиях строжайшей секретности. Они упаковывали 581 килограмм урана в 448 металлических бочек, заполненных пеноматериалом, для последующей транспортировки воздушным путем за пределы Казахстана.

У экспертов были опасения относительно того, что Иран мог попытаться приобрести "бесхозный" уран. И они подтвердились после обнаружения на заводе ящиков с бериллием, которые были готовы к отправке в Тегеран, но так и не были отправлены. Этот металл также может использоваться как компонент ядерных боеголовок.

Американский транспортный самолет в Казахстане во время операции
Американский транспортный самолет в Казахстане во время операции

К 18 ноября упаковка была завершена, и три американских транспортных самолета поднялись в воздух, вывозя из Казахстанаа сам ядерный материал и команду специалистов, занимавшихся его упаковкой.

В секретном отчете отмечалось, что операция "Сапфир" в целом прошла успешно, хотя не обошлось без инцидентов, оставивших неприятный осадок у обеих сторон. В частности один из работников завода был охарактеризован как "особенно враждебно настроенный" по отношению к американцам.

Еще один из членов американской команды, имевший проблемы со здоровьем, злоупотреблял алкоголем до такой степени, что устроил беспорядок в своем номере, испачкав его рвотными массами, мочой и фекалиями. После этого он оставил уборку гостиничному персоналу.

Металлические контейнеры с ураном загружают на борт американского транспортного самолета в ходе операции
Металлические контейнеры с ураном загружают на борт американского транспортного самолета в ходе операции

После прибытия в Соединенные Штаты материал был перевезен на объект в штате Теннесси для "хранения и последующего использования либо утилизации". Считается, что Казахстан получил за этот уран десятки миллионов долларов, однако точная сумма никогда официально не подтверждалась.

Виталий Метте, директор завода, который инициировал сделку, в октябре 1994 года был назначен заместителем премьер-министра Казахстана.

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