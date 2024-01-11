Оппонент Трампа Крис Кристи вышел из борьбы за выдвижение в президенты

Бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи объявил о выходе из борьбы за выдвижение в президенты США от Республиканской партии. Это произошло за несколько дней до кокусов в Айове, которыми традиционно открывается кампания праймериз, в ходе которой определится кандидат от республиканцев.

Явным фаворитом остаётся бывший президент Дональд Трамп. Кристи выступает против его выдвижения. Свой выход из гонки он объяснил стремлением помешать выдвижению Трампа в президенты. Кристи считает, что снятие его кандидатуры поможет другим соперникам Трампа на праймериз.

Ранее Кристи был в хороших отношениях с Трампом, однако впоследствии начал резко критиковать бывшего президента, называя его угрозой для демократии. Кампания Кристи, однако, не привлекла значительного числа сторонников. По опросам, его рейтинг не превышал 4 процентов.

После выхода Кристи из гонки на пост президента от республиканцев претендуют 5 человек. Сколько-нибудь серьёзные шансы на выдвижение, по оценкам наблюдателей, есть у трёх – кроме Трампа, это бывший представитель США в ООН Никки Хейли и губернатор Флориды Рон Десантис. Их рейтинги примерно одинаковые, Трамп, по опросам, опережает их на десятки процентов. Его оппоненты, однако, надеются на успех в штатах, где праймериз проходят рано, таких как Айова и Нью-Гемпшир, чтобы впоследствии попытаться переломить ход кампании.

Верховный суд США в феврале должен начать рассматривать вопрос о том, имеет ли Трамп в принципе право участвовать в выборах – после того как в Колорадо и штате Мэн суды и власти решили не допускать его до праймериз. Во многих других штатах суды приняли решение в пользу Трампа.

Среди демократов у действующего президента Джо Байдена фактически нет конкурентов. О намерении участвовать в выборах заявил также ряд кандидатов от "третьих партий".