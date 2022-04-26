Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в Совете депутатов Красносельского муниципального округа Москвы. Об этом сообщил депутат совета и оппозиционный политик Илья Яшин. Он связывает обыск с антивоенными высказываниями депутатов.

По словам Яшина, обыск также прошёл в квартире одного из депутатов совета — Алексея Горинова. Он доставлен на допрос в Следственный комитет. В каком статусе он там находится, свидетеля или подозреваемого, не уточняется.

Красносельский муниципальный округ Москвы расположен рядом с центром города в одноимённом районе, по итогам выборов в 2017 году большинство мест там получили представители оппозиции. Яшин возглавлял Совет округа c 2017 по 2021 год, пока не ушёл с поста перед выдвижением на довыборы в Мосгордуму. К ним он был не допущен.