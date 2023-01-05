Бывший муниципальный депутат Донского района Москвы, оппозиционер Владимир Залищак уехал из России после обыска в его квартире.

Обыск у Залищака прошёл 29 декабря в рамках уголовного дела о фейках про российскую армию, которое Следственный комитет возбудил против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарёва, находящегося в Киеве. Полицейские пришли к Залищаку в пять часов утра, выпилив дверь. Во время обыска у оппозиционера изъяли всю технику и личные документы, пообещав "скоро вернуться".

Кроме Залищака, обыски по делу против Ильи Пономарёва прошли у экс-кандидата в Госдуму Михаила Лобанова, бывшего московского муниципального депутата Сергея Цукасова, журналистов Артура Галиева и Никиты Кифорука, а также экс-главы штаба Алексея Навального в Ижевске Резеды Абашевой. Лобанов при этом был избит, а позже арестован на 15 суток по обвинению в неповиновении полиции.

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