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Оппозиционер Владимир Залищак уехал из России после обыска 

Владимир Залищак на пикете напротив здания ФСБ России, архивное фото 

Бывший муниципальный депутат Донского района Москвы, оппозиционер Владимир Залищак уехал из России после обыска в его квартире.

Обыск у Залищака прошёл 29 декабря в рамках уголовного дела о фейках про российскую армию, которое Следственный комитет возбудил против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарёва, находящегося в Киеве. Полицейские пришли к Залищаку в пять часов утра, выпилив дверь. Во время обыска у оппозиционера изъяли всю технику и личные документы, пообещав "скоро вернуться".

Кроме Залищака, обыски по делу против Ильи Пономарёва прошли у экс-кандидата в Госдуму Михаила Лобанова, бывшего московского муниципального депутата Сергея Цукасова, журналистов Артура Галиева и Никиты Кифорука, а также экс-главы штаба Алексея Навального в Ижевске Резеды Абашевой. Лобанов при этом был избит, а позже арестован на 15 суток по обвинению в неповиновении полиции.

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