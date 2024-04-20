Оппозиционерку Лилию Чанышеву этапировали в Пермский край

Экс-главу штаба Алексея Навального в Уфе Лилию Чанышеву этапировали из Башкортастана в Пермский край, сообщает в субботу издание RusNews со ссылкой на мужа осуждённой активистки Алмаза Гатина.
"Ночью супругу увезли в ИК-28 Березники Пермского края. Маршрут следования: СИЗО-3 Челябинск, СИЗО-5 Екатеринбург, СИЗО-5 Пермь", - сообщил Гатин. По его сведениям, его жену поместят либо в колонию № 32 в Перми, либо в колонию № 18 в Кунгуре.
- Лилия Чанышева находится в заключении с ноября 2021 года. В июне 2023 года Кировский районный суд Уфы приговорил Лилию Чанышеву к семи с половиной годам колонии общего режима по делу об экстремистском сообществе. Чанышеву - как и некоторых других бывших координаторов и соратников Навального - арестовали после того, как связанные с оппозиционным политиком организации признали "экстремистскими" и запретили их деятельность в России.
- С 4 декабря 2023 года Чанышева отбывала наказание в женской исправительной колонии № 28 в Березниках Пермского края. В начале апреля её доставили в уфимское СИЗО. В апреле Верховный суд Башкортостана по требованию прокуратуры увеличил оппозиционерке срок наказания до девяти с половиной лет колонии общего режима. Вины она не признаёт.
- Алексей Навальный, по информации российских властей, умер в колонии "Полярный волк" в ЯНАО 16 февраля нынешнего года. В заключении о его смерти сказано, что политик скончался от естественных причин. Сторонники Навального считают, что его убили. За время своего заключения больше 300 дней он провёл в ШИЗО.
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