Оппозиционерку Лилию Чанышеву этапировали в Пермский край

Экс-главу штаба Алексея Навального в Уфе Лилию Чанышеву этапировали из Башкортастана в Пермский край, сообщает в субботу издание RusNews со ссылкой на мужа осуждённой активистки Алмаза Гатина.

"Ночью супругу увезли в ИК-28 Березники Пермского края. Маршрут следования: СИЗО-3 Челябинск, СИЗО-5 Екатеринбург, СИЗО-5 Пермь", - сообщил Гатин. По его сведениям, его жену поместят либо в колонию № 32 в Перми, либо в колонию № 18 в Кунгуре.