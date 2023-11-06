Оппозиционеров не допустили на довыборы в горсовет Новосибирска

Восьмерых самовыдвиженцев и представителей партии "Яблоко" не допустили на довыборы в горсовет Новосибирска по округам №40 (Октябрьский район) и №49 (Центральный). Об этом сообщает редакция Сибирь.Реалии, которая обратила внимание на данные ГАС "Выборы".

Отказ в регистрации получили независимые кандидаты от коалиции "Новосибирск 2020" Михаил Рязанцев и Екатерина Терещенко - они объявили, что обжалуют эти решения в суде.

Рязанцева не допустили на основе письма Минюста, в котором утверждается, что он якобы причастен к деятельности "штабов Навального и ФБК" (обе организации считаются экстремистскими на территории России). На этом же основании городскому активисту отказали в регистрации на выборы в горсовет Бердска в 2021 году.

Екатерину Терещенко не допустили на выборы якобы из-за причастности от молодежному оппозиционному движению "Весна" (также в России признано экстремистским). В Минюсте кандидатке вменили участие в антивоенном "хороводе" 24 сентября 2022 года на главной площади Новосибирска (организатором акции власти назвали "Весну").

В горсовет также не смогут избраться кандидаты от партии "Яблоко" Максим Новиков и Петр Копылов. Новикову отказали в регистрации из-за того, что он не собрал нужное количество подписей для выдвижения. Копылову избирательная комиссия забраковала подписи "почти 20% избирателей" - полиция признала их паспортные данные и адреса прописки "недостоверными", несмотря на то, что жители самостоятельно заполняли документы, подчеркнули в партии.

"Кандидатов, не зависимых от действующих властей, на эти выборы не пропустили. По многим признакам это политически мотивированное решение. Продолжать избирательную кампанию допущены лишь политически стерильные представители парламентских партий, которые не собирали подписи избирателей в поквартирном обходе", - заявили в новосибирском отделении "Яблока".

Кроме того, на довыборы по округам не допустили еще нескольких самовыдвиженцев: Дмитрия Дамаева, Александра Емельянова, Андрея Везнера и Евгения Шамро.

Дамаев раньше состоял в "Единой России". В сентябре 2023 года после губернаторских выборов он вышел из партии, потому что она "готова принимать в свои ряды всякий сброд и перебежчиков".

Единственным зарегистрированным самовыдвиженцем оказался Александр Толкачев (округ №49). В партии "Яблоко" его назвали кандидатом "от застройщика". В 2020 году он дал интервью как предприниматель, отстаивающий интересы владельцев киосков и торговых павильонов на придомовых территориях. На вопросы корреспондента Сибирь.Реалии Толкачев согласился ответить позже.