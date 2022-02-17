Оппозиционных активистов штрафуют за фото без масок в соцсетях 

На жителей Екатеринбурга, критически относящихся к власти, составляют протоколы о появлении в общественных местах без медицинских масок на основе соответствующих фотографий, найденных у них в соцсетях. Просмотром социальных сетей и поиском нарушителей занимается городская полиция, сообщает издание "Вот Так".

Журналистам удалось узнать как минимум о четырёх однотипных административных делах, возбуждённых против оппозиционеров. При этом с точки зрения правоохранительных органов понятие "общественное место" включает в себя отдел полиции, куда одного из обвиняемых - правозащитника Сергея Зыкова - доставили принудительно.

Двух других обвиняемых - братьев Даниила и Марата Гиндуллиных - после задержания почти сутки продержали в ОВД до суда, хотя закон о нарушении санитарных правил предусматривает вызов в суд с помощью повестки и наложение штрафа в случае неявки человека.

Отмечается также, что на братьев Гиндуллиных, участников нескольких оппозиционных митингов, было составлено по два протокола, поскольку каждый из них на некоторе время снимал медицинские маски в полиции и суде из-за духоты и затруднения дыхания.

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