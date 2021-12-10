Оппозиционный активист из Кисловодска эмигрировал в Европу

Проводивший одиночные пикеты в Ставропольском крае и на побережье Краснодарского края активист партии "Яблоко" Рональд Айрапетян эмигрировал из страны. В настоящий момент он находится в Нидерландах, где подал документы на получение убежища. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

22-летнего активиста неоднократно задерживали во время протестных пикетов в Пятигорске и Ессентуках. Он сообщал об угрозах в свой адрес. По словам Айрапетяна, после очередного пикета его преследовал неизвестный с ножом. Он сообщил об этом в Следственный комитет, но дело возбуждать не стали. После этого он переехал в Сочи, где продолжил проводить пикеты в поддержку российских оппозиционеров.

25 ноября Айрапетяна похитили неизвестные. По словам активиста, его схватили и затолкали в черный минивэн, после чего вывезли в лес в Лазаревском районе Сочи, где угрожали убийством, достав пистолет. Неизвестные потребовали от активиста удалить телеграм-канал, в котором было порядка 300 подписчиков. Затем его ударили ногой в живот и распылили в глаза перцовый баллончик, оставив в лесу. После этого Айрапетян принял решение покинуть страну. 2 декабря он улетел из России, подав документы на получение политического убежища в Нидерландах.

Ранее 18-летний активист из Саратова Владимир Нечаев, обвиняемый по "санитарному делу", уехал из страны. Он запросил политическое убежище в Нидерландах. Об это сообщает "Новая газета". Нечаева обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. После митинга 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который проходил в Балаково, активиста оставили на ночь в спецприемнике. В его квартире прошёл обыск.