Оппозиция в Абхазии против передачи России госдачи в Пицунде

У здания парламента самопровозглашённой Республики Абхазии поздно вечером 26 декабря собрались представители оппозиции. Они требуют отменить передачу государственной дачи в Пицунде в собственность России.

Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба и посол РФ Михаил Шургалин ранее объявили о намерении внести "исправлениях технического характера" в договор 1969 года, которые позволят передать в собственность РФ здания бывшей государственной дачи.

Протестующие у здания парламента Абхазии не расходятся даже ночью, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на РЕН ТВ. К парламенту прибыли подразделения полиции, армии и машины скорой помощи.



Активисты абхазской оппозиции требуют я исключить из повестки дня заседания Народного Собрания вопрос о ратификации межправительственного соглашения о передаче в собственность России госдачи в Пицунде.

Заседание пройдет в среду, 27 декабря. Представитель оппозиционного абхазского экспертного фонда "Аамта" (Время) Алхас Джинджолия объясняет, что заключение такого соглашения "противоречит конституции Абхазии".

Российский посол в Абхазии Михаил Шургалин заявил, что ратификация соглашения позволит России арендовать территорию госдачи на 49 лет. В собственность России перейдут комплекс зданий госдачи. За их содержание и ремонт будет отвечать ФСО России.