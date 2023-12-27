Оппозиция в Абхазии против передачи России госдачи в Пицунде

У здания парламента самопровозглашённой Республики Абхазии поздно вечером 26 декабря собрались представители оппозиции. Они требуют отменить передачу государственной дачи в Пицунде в собственность России.
Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба и посол РФ Михаил Шургалин ранее объявили о намерении внести "исправлениях технического характера" в договор 1969 года, которые позволят передать в собственность РФ здания бывшей государственной дачи.
Протестующие у здания парламента Абхазии не расходятся даже ночью, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на РЕН ТВ. К парламенту прибыли подразделения полиции, армии и машины скорой помощи.
Активисты абхазской оппозиции требуют я исключить из повестки дня заседания Народного Собрания вопрос о ратификации межправительственного соглашения о передаче в собственность России госдачи в Пицунде.
Заседание пройдет в среду, 27 декабря. Представитель оппозиционного абхазского экспертного фонда "Аамта" (Время) Алхас Джинджолия объясняет, что заключение такого соглашения "противоречит конституции Абхазии".
Российский посол в Абхазии Михаил Шургалин заявил, что ратификация соглашения позволит России арендовать территорию госдачи на 49 лет. В собственность России перейдут комплекс зданий госдачи. За их содержание и ремонт будет отвечать ФСО России.
- Комплекс госдач в Пицунде был построен в 1958-1961 годах по распоряжению генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва. Площадь территории госдачи в Пицунде — около 180 гектаров. Россия арендует ее по соглашению 1995 года. Новое соглашение между двумя правительствами о передаче объекта в собственность России и порядке его использования было подписано в январе 2022 года, сообщает "Коммерсантъ".
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