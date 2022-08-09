Опрос: 60% россиян поддержали бы "новое наступление на Киев"

Возможное решение Владимира Путина начать "новое наступление на Киев" поддержали бы 60 процентов россиян, при этом 65 процентов респондентов одобрили бы и намерение президента заключить мирное соглашение и прекратить войну. Таковы данные социологического исследования службы Russian Field, которые приводит "Коммерсантъ". Авторы опроса отмечают, что его результаты могут не совпадать с реальным мнением респондентов, так как "россияне боятся говорить на эту тему – увеличились отказы, снизилась искренность".

В целом за продолжение военных действий в Украине высказалась половина опрошенных, а за переход к мирным переговорам – 38 процентов. Общий уровень поддержки так называемой спецоперации составляет 69 процентов, против выступают около четверти респондентов, еще 8 процентов – затрудняются ответить.

Мнения, что война в Украине затянулась, придерживаются 59 процентов опрошенных, 28 процентов считают иначе. 30 процентов участников опроса считают, что война в Украине продлится ещё более года, 20 процентов надеются на её завершение в течение полугода, а 13 процентов – на прекращение боевых действий в течение одного-двух месяцев.

В том, что так называемая спецоперация проходит успешно или "скорее успешно", уверены 62 процента россиян. 19 процентов придерживаются противоположного мнения. 62 процента опрошенных мужчин заявили, что не готовы лично принять участие в боевых действий при наличии такой возможности. В мае аналогичный показатель составил 55 процентов. О желании лично принять участие в "спецоперации" заявили 29 процентов опрошенных, треть из которых – в возрасте от 45 до 59 лет.