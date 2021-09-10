Опрос: число сторонников России – "великой державы" достигло минимума

Доля россиян, которые хотят видеть страну "великой державой", снизилась до исторического минимума – 32%. Об этом свидетельствует опрос "Левада-центра", который власти признали "иностранным агентом". При этом максимума достигло число опрошенных, желающих, чтобы в России была "советская" политическая система и плановое хозяйство.

Две трети (66%) опрошенных россиян хотели бы видеть Россию в первую очередь "страной с высоким уровнем жизни, пусть и не одной из самых сильных стран мира". Треть опрошенных (32%) хотят видеть страну “великой державой, которую уважают и побаиваются другие страны”. Доля тех, кто хочет видеть Россию в первую очередь страной с высоким уровнем жизни, постепенно растёт с 2015 года и достигла максимума за всю историю наблюдений. Доля тех, кто хочет видеть страну в первую очередь "великой державой", в свою очередь, достигла минимума.

Точка зрения, что Россия должна быть в первую очередь страной с высоким уровнем жизни, доминирует во всех возрастных группах, но наиболее распространена среди респондентов 18–24 лет (три четверти – 74%). Точка зрения о “великой державе” пользуется наибольшей популярностью среди россиян 55 лет и старше – 39%.

Те, кто одобряет деятельность президента, в более чем трети случаев (39%) хотят видеть Россию в первую очередь великой державой, и 59% – страной с высоким уровнем жизни. Среди тех, кто не одобряет деятельность Владимира Путина, абсолютно доминирует (79%) точка зрения о "стране с высоким уровнем жизни".

Половина россиян (49%) предпочли бы советскую политическую систему – это максимум с начала 2000-х годов. 18% выбрали текущий политический строй – доля респондентов, выбравших этот вариант, сократилась почти вдвое с 2015 года. 16% считают, что лучшая политическая система – "демократия по образцу западных стран".

“Советская” политическая система наиболее популярна среди респондентов 55 лет и старше – почти две трети (62%). Нынешняя система более всего устраивает россиян 25–39 лет (22%). Треть (32%) респондентов 18–24 лет предпочитают "демократию по образцу западных стран". Что именно имелось в виду под советской системой, в опросе не раскрывается.

Почти две трети россиян (62%) считают, что предпочтительная экономическая система – государственное планирование и распределение. Этот показатель достиг максимума за всю историю наблюдений. 24% склоняются к системе, основанной на частной собственности и рыночных отношениях.