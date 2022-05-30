После российского вторжения в Украину большинство европейцев и американцев выступают за прекращение экономического сотрудничества с Россией, в то время как жители Азии преимущественно против. В Латинской Америке мнения разделились поровну. Об этом свидетельствуют данные ежегодного Индекса восприятия демократии, о которых рассказывает издание The Guardian.

Согласно опросу, охватившему 52 страны, в которых проживает более 75% мирового населения, в 31 стране большинство жителей высказывается за прекращение экономических отношений с Россией. Среди них — двадцать стран Европы, США, Канада, Япония и Австралия. Негативнее остальных настроены жители Польши (87% выступают за разрыв), Украины (80%) и Дании (79%). В совокупности разрыв экономических связей с Россией поддерживают 55% жителей Европы и 60% жителей США.

Население ещё двадцати стран выступает преимущественно против отказа от сотрудничества с Россией, среди них две европейские страны — Венгрия и Греция, а также Китай, Израиль и Турция. В Китае 71% опрошенных высказался за сохранение отношений с Россией. Жители Колумбии в равных частях поддерживают обе позиции.