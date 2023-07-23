Опросы предсказали победу правых партий на выборах в Испании

Два опроса проголосовавших на парламентских выборах в Испании предсказали победу правоцентристской "Народной партии". Для формирования правительства ей понадобятся голоса радикально-правой партии Vox, следует из экзит-поллов.

Всеобщие выборы в Испании прошли в воскресенье. Участки на большей части страны закрылись в 20 часов по местному времени (21 час МСК). Все голоса планируется посчитать к полуночи.

Согласно опросу Sigma Dos, "Народная партия" получает между 145 и 150 креслами. GAD3 даёт партии 150 кресел. Этих результатов не хватит, чтобы получить абсолютное большинство в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата). Правящей Социалистической рабочей партии опросы дают около 120 голосов.

Результаты подсчётов 11 процентов голосов показывают, социалисты получают 128 кресел, а "Народная партия" 122. Согласно предварительным результатам, левые получили 154 места, а правые — 153.

Всеобщие выборы в этом году проходят досрочно. Они были запланированы на декабрь, но после поражения своей Социалистической рабочей партии на муниципальных выборах в мае премьер-министр Педро Санчес распустил парламент и назначил новое голосование на лето.

Кроме депутатов Конгресса испанцы выбирают 208 депутатов верхней палаты парламента, Сената. По данным на 18:00, явка составила чуть больше 52 процентов, что почти на 4 процентных пункта ниже, чем на выборах 2019 года, отмечает El País.