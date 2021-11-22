Объявлен список интернет-компаний, обязанных зарегистрироваться в России

Роскомнадзор опубликовал перечень иностранных интернет-компаний, которые, согласно новому российскому законодательству, обязаны открыть представительства в России и зарегистрироваться в качестве российского юридического лица.

В список попали 13 компаний, которые владеют 22 информационными ресурсами. Среди них - Google, которой принадлежит, в частности, видеохостинг YouTube, Meta Platforms, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, а также компании Twitter, TikTok, Telegram Messenger и Zoom Video Communications, являющиеся владельцами одноимённых социальных сетей и сервисов.

1 июля в России был принят закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет", согласно которому с 2022 года западные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей должны иметь на территории РФ свои уполномоченные представительства.

Кроме того, компании должны зарегистрировать личные кабинеты на сайте Роскомнадзора "для взаимодействия с органами власти" и ограничить доступ к запрещённой в России информации.