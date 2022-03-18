Опубликована карта разрушенных гражданских объектов в Украине

Международная расследовательская группа Bellingcat опубликовала интерактивную карту разрушенных гражданских объектов на территории Украины.

В Bellingcat отметили, что в массив данных включены только те "инциденты, которые были сняты на фото и видео". Среди них - "попадания ракет в жилые кварталы, разрушение гражданской инфраструктуры, очевидное присутствие пострадавших гражданских лиц или неподвижных тел мирных жителей". На карте несколько сотен таких "инцидентов". На ней также указаны типы боеприпасов, которые нанесли ущерб гражданскому населению.

Расследовательская группа подчёркивает, что "документировать разрушения очень важно в свете заявлений российских властей, что они не стремятся атаковать мирных жителей и избегают ударов по гражданской инфраструктуре".

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают. Кроме отказа от вступления в Североатлантический военный альянс, признания Крыма российским, а "ДНР" и "ЛНР" независимыми, Путин требует от Украины "денацификации" и "демилитаризации".

Точное количество жертв войны на данный момент установить невозможно, но, с высокой долей вероятности, речь идёт о десятках тысяч военных и мирных жителей.