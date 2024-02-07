Опубликована мотивировочная часть решения по делу Камилы Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой, которую ранее дисквалифицировали на четыре года.

В документе версия о том, что запрещенное вещество триметазидин могло попасть в организм спортсменки через десерт, названа "по своему существу невероятной".

По одной из версий, которые представила Валиева, вещество могло попасть в ее организм через клубничный десерт, приготовленный ее дедушкой на разделочной доске, на которой он измельчал таблетки.

"Да, мы обедали, дедушка мне тоже часто давал что-то вроде яблочного пюре или ягодного десерта из ягод… сгущенки, бананов или сока, а может быть… Еще он принимает таблетки по рекомендациям врачей и, наверное, эта таблетка попала в десерт, который он мне обычно дает. Или я несколько раз случайно видела, что он крошит таблетки ножом, растворяет их в стакане и принимает. Так что я могла бы выпить из того же стакана или там, или дома, я могла съесть что-нибудь с той же разделочной доски и так далее", – сказала Валиева.

В документе говорится, что защита не смогла представить доказательства, что дедушка Валиевой действительно покупал и принимал это лекарство. Сам Геннадий Соловьев отказался давать показания в суде.

В решении говорится, что в положительной допинг-пробе спортсменки также были обнаружены экдистерон и гипоксен. Вещество экдистерон, которое имеет анаболический эффект, не запрещен Всемирным антидопинговым агентством, но находится в программе мониторинга организации на случай возможного запрета. На слушаниях фигуристка не смогла объяснить, как это вещество могло попасть в пробу. "Гипоксен" фигуристке был выписан в конце 2020 года из-за выявленных проблем с сердцем.

Всего в ФМБА в 2020-2021 годах фигуристке было назначено около 60 различных препаратов, в том числе пищевые добавки и витамины.