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Опубликована мотивировочная часть решения по делу Камилы Валиевой

Камила Валиева
Камила Валиева

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой, которую ранее дисквалифицировали на четыре года.

В документе версия о том, что запрещенное вещество триметазидин могло попасть в организм спортсменки через десерт, названа "по своему существу невероятной".

По одной из версий, которые представила Валиева, вещество могло попасть в ее организм через клубничный десерт, приготовленный ее дедушкой на разделочной доске, на которой он измельчал таблетки.

"Да, мы обедали, дедушка мне тоже часто давал что-то вроде яблочного пюре или ягодного десерта из ягод… сгущенки, бананов или сока, а может быть… Еще он принимает таблетки по рекомендациям врачей и, наверное, эта таблетка попала в десерт, который он мне обычно дает. Или я несколько раз случайно видела, что он крошит таблетки ножом, растворяет их в стакане и принимает. Так что я могла бы выпить из того же стакана или там, или дома, я могла съесть что-нибудь с той же разделочной доски и так далее", – сказала Валиева.

В документе говорится, что защита не смогла представить доказательства, что дедушка Валиевой действительно покупал и принимал это лекарство. Сам Геннадий Соловьев отказался давать показания в суде.

В решении говорится, что в положительной допинг-пробе спортсменки также были обнаружены экдистерон и гипоксен. Вещество экдистерон, которое имеет анаболический эффект, не запрещен Всемирным антидопинговым агентством, но находится в программе мониторинга организации на случай возможного запрета. На слушаниях фигуристка не смогла объяснить, как это вещество могло попасть в пробу. "Гипоксен" фигуристке был выписан в конце 2020 года из-за выявленных проблем с сердцем.

Всего в ФМБА в 2020-2021 годах фигуристке было назначено около 60 различных препаратов, в том числе пищевые добавки и витамины.

  • 29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года, начиная с декабря 2021 года, с лишением всех полученных за этот период наград. После этого Международный союз конькобежцев лишил сборную России победы на командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2022, переместив ее на третье место.

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