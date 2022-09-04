Опубликовано фото поднятия флага Украины над Высокопольем

Из Херсонской области поступают сообщения о продолжении наступления украинских военных и переходе под их контроль посёлка городского типа Высокополье на севере области.

Сообщения официально не подтверждены ни Генштабом Украины, ни Минобороны России, однако они поступают из источников, связанных с обеими сторонами конфликта. В частности, депутат Верховной Рады Украины Юрий Мисягин в воскресенье опубликовал фотографию, на которой, по его словам, украинские солдаты поднимают флаг на крыше больницы в Высокополье.

Ряд российских телеграм-каналов, освещающих войну, утверждает, что российские войска были вынуждены оставить населённый пункт. Это же со ссылкой на свои источники подтверждает бывший командующий отрядами пророссийских сепаратистов Игорь Стрелков (Гиркин).

В районе Высокополья в последнее время шли бои, населённый пункт был одним из узлов российской обороны на севере Херсонской области. На карте, опубликованной накануне вечером американским Институтом изучения войны, Высокополье было отмечено на территории, которую контролируют российские войска.