Опубликовано фото поднятия флага Украины над Высокопольем

Из Херсонской области поступают сообщения о продолжении наступления украинских военных и переходе под их контроль посёлка городского типа Высокополье на севере области.
Сообщения официально не подтверждены ни Генштабом Украины, ни Минобороны России, однако они поступают из источников, связанных с обеими сторонами конфликта. В частности, депутат Верховной Рады Украины Юрий Мисягин в воскресенье опубликовал фотографию, на которой, по его словам, украинские солдаты поднимают флаг на крыше больницы в Высокополье.
Ряд российских телеграм-каналов, освещающих войну, утверждает, что российские войска были вынуждены оставить населённый пункт. Это же со ссылкой на свои источники подтверждает бывший командующий отрядами пророссийских сепаратистов Игорь Стрелков (Гиркин).
В районе Высокополья в последнее время шли бои, населённый пункт был одним из узлов российской обороны на севере Херсонской области. На карте, опубликованной накануне вечером американским Институтом изучения войны, Высокополье было отмечено на территории, которую контролируют российские войска.
- Генштаб Украины заявил о начале контрнаступления в Херсонской области в конце августа. При этом украинские военные и представители политического руководства призвали доверять только официальным сообщениям властей и не ждать быстрых отчётов об успехах. Минобороны России в последние дни несколько раз сообщало о "провале" контрнаступления. Отрывочные сведения, поступающие из зоны боевых действий, позволяют предположить, что идут активные бои с существенными потерями с обеих сторон. Взятие Высокополья, если оно подтвердится, станет, вероятно, самым существенным успехом украинских сил с начала наступления. Исследователи ISW считают, что контрнаступление вряд ли приведет к немедленному возвращению территории Херсонской области, и что украинские войска прежде всего стремятся нарушить логистические цепочки российских сил на юге страны и тем ослабить их возможности.
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