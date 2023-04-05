Опубликовано исследование торговых связей Нижегородской области и Китая

Товарооборот между российской Нижегородской областью и Китаем начал стремительно расти после аннексии Крыма в 2014 году. К такому выводу, проанализировав данные Нижегородстата, пришли авторы нового эпизода проекта "Idel.Реалии" "Китай идет на запад". Новая, VI-я, глава проекта целиком посвящена Нижегородской области.
В несколько раз выросли показатели как импорта из Китая, так и экспорта в эту страну. Если в 2014 году только 0,3% нижегородских товаров, отправляемых за рубеж, попадало в Китай, в 2015 году этот показатель превысил 1%, а на пике, в 2020 году, достиг почти 8%. Ещё выше показатели экспорта - в 2021 году более 18% всех поставляемых в регион зарубежных товаров были китайскими.
В абсолютных цифрах, в 2014 году область отправила в Китай продукции на 18 млн долларов, а через шесть лет регион экспортировал в Китай уже в 20 раз больше товаров — на 381 млн долларов.
Отмечается также, что через область проходит строящийся участок международного автомобильного коридора "Европа — Западный Китай". Стройка уже влияет на экологию Нижегородской области. Без предварительного обсуждения там вырубают леса, а это не просто сокращает лесные массивы, но и угрожает животным, в том числе занесенным в Красную книгу. При этом используемый для строительства магистрали многотонные транспортные средства разрушают имеющиеся дороги. Местная власть подчиняется воле центра и никак не реагирует на негодование местного населения.
- В середине марта в Москву с трехдневным визитом приезжал председатель КНР Си Цзиньпин. Эксперт Фонда Карнеги за Международный Мир и Carnegie Politika Михаил Коростиков, анализируя причины визита, указывал на контроль за освоением российского рынка, откуда ушёл ряд крупных западных компаний. "Самый заметный сдвиг произошел на российском рынке автомобилей: из 14 оставшихся на нем брендов 11 — китайские, при этом через Китай активно ввозятся по "параллельному импорту" и европейские автомобили. Доля китайских машин среди новых покупок выросла с 9% в феврале 2022 года до 38% в феврале 2023-го", — отметил эксперт. По словам Коростикова, доля китайских смартфонов на российском рынке достигла 75% против 50% годом ранее, строительной техники — 70% против 40% годом ранее, ноутбуков — 40%. Впервые китайские холодильники Haier заняли в России первое место по популярности.
- Но даже несмотря на приведенные цифры Россия находится только на десятом месте в списке основных экономических партнеров Китая.
- Ранее в рамках проекта "Китай идет на запад" проект Idel.реалии рассказывал, как сотрудничество между российскими регионами и КНР идёт в Чувашии, Татарстане, Башкортостане, Самарской и Ульяновской областях.
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