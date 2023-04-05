Опубликовано исследование торговых связей Нижегородской области и Китая

Товарооборот между российской Нижегородской областью и Китаем начал стремительно расти после аннексии Крыма в 2014 году. К такому выводу, проанализировав данные Нижегородстата, пришли авторы нового эпизода проекта "Idel.Реалии" "Китай идет на запад". Новая, VI-я, глава проекта целиком посвящена Нижегородской области.

В несколько раз выросли показатели как импорта из Китая, так и экспорта в эту страну. Если в 2014 году только 0,3% нижегородских товаров, отправляемых за рубеж, попадало в Китай, в 2015 году этот показатель превысил 1%, а на пике, в 2020 году, достиг почти 8%. Ещё выше показатели экспорта - в 2021 году более 18% всех поставляемых в регион зарубежных товаров были китайскими.

В абсолютных цифрах, в 2014 году область отправила в Китай продукции на 18 млн долларов, а через шесть лет регион экспортировал в Китай уже в 20 раз больше товаров — на 381 млн долларов.

Отмечается также, что через область проходит строящийся участок международного автомобильного коридора "Европа — Западный Китай". Стройка уже влияет на экологию Нижегородской области. Без предварительного обсуждения там вырубают леса, а это не просто сокращает лесные массивы, но и угрожает животным, в том числе занесенным в Красную книгу. При этом используемый для строительства магистрали многотонные транспортные средства разрушают имеющиеся дороги. Местная власть подчиняется воле центра и никак не реагирует на негодование местного населения.