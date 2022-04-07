Опубликованы фото апартаментов "близкой знакомой Путина" 

Русская служба Би-би-си опубликовала в четверг фотографии петербургских апартаментов Светланы Кривоногих – одной из героинь антикоррупционного международного расследования Pandora Papers, которую в СМИ называют "близкой знакомой Владимира Путина".

Би-би-си ссылается на объявление, которое появилось на сайте агентства по работе с недвижимостью ЦИАН. Как утверждает издание, четырёхэтажные апартаменты в доме на Каменном острове в Санкт-Петербурге площадью почти 500 квадратных метров (на сайте ЦИАН их предлагают арендовать за 790 тысяч рублей в месяц) принадлежат именно Кривоногих.

Согласно фотографиям, на первом этаже апартаментов – гостиная и терраса с видом на Неву, на втором – спальня и детская, на третьем – бар с домашним кинотеатром и итальянским дизайнерским шезлонгом, покрытым золотой фольгой, а в цокольном этаже – гараж и комната для охранников и водителей.

По данным Русской службы Би-би-си, рядом с жильём Кривоногих находятся апартаменты, принадлежащие людям из ближайшего окружения Путина – в частности, его спарринг-партнёрам по дзюдо Василию Шестакову и Аркадию Ротенбергу, а также бизнесменам Юрию Ковальчуку, Николаю Шамалову и Сергею Фурсенко.