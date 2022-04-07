Опубликованы фото апартаментов "близкой знакомой Путина" 

Русская служба Би-би-си опубликовала в четверг фотографии петербургских апартаментов Светланы Кривоногих – одной из героинь антикоррупционного международного расследования Pandora Papers, которую в СМИ называют "близкой знакомой Владимира Путина".
Би-би-си ссылается на объявление, которое появилось на сайте агентства по работе с недвижимостью ЦИАН. Как утверждает издание, четырёхэтажные апартаменты в доме на Каменном острове в Санкт-Петербурге площадью почти 500 квадратных метров (на сайте ЦИАН их предлагают арендовать за 790 тысяч рублей в месяц) принадлежат именно Кривоногих.
Согласно фотографиям, на первом этаже апартаментов – гостиная и терраса с видом на Неву, на втором – спальня и детская, на третьем – бар с домашним кинотеатром и итальянским дизайнерским шезлонгом, покрытым золотой фольгой, а в цокольном этаже – гараж и комната для охранников и водителей.
По данным Русской службы Би-би-си, рядом с жильём Кривоногих находятся апартаменты, принадлежащие людям из ближайшего окружения Путина – в частности, его спарринг-партнёрам по дзюдо Василию Шестакову и Аркадию Ротенбергу, а также бизнесменам Юрию Ковальчуку, Николаю Шамалову и Сергею Фурсенко.
Имя Светланы Кривоногих стало известно общественности в ноябре 2020 года, когда российское издание "Проект" опубликовало расследование об её близкой связи с президентом России Владимиром Путиным. По данным "Проекта", Кривоногих познакомилась с ним ещё в конце 90-х. Впоследствии она стала акционером государственного банка "Россия", приобрела элитную, с видом на море, недвижимость в Монако стоимостью 3 миллиона 600 тысяч долларов, а также стала совладелицей горнолыжного курорта "Игора", учреждённого Путиным и его друзьями в середине девяностых годов. В "Игоре" в 2013-м году праздновала свадьбу дочь президента России Катерина Тихонова.
Апартаменты в Санкт-Петербурге, приблизительная стоимость которых 300 миллионов рублей, Кривоногих купила в 2004-м году – спустя год после того, как у неё родилась дочь Елизавета Владимировна, как писали СМИ – "феноменально похожая на президента России".
Отмечалось также, что всё имущество и бизнес-активы семьи Кривоногих оцениваются в 7,7 миллиарда рублей, и что "никакого бизнеса и иных источников дохода, достаточных для приобретения акций банка "Россия" и элитной недвижимости, у Светланы Кривоногих до знакомства с Путиным не было".
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