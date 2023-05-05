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Опубликованы фото последствий пожара на нефтебазе под Таманью

Радио Свобода публикует спутниковый снимок последствий пожара 3 мая на базе компании "Таманьнефтегаз" рядом с портом Тамань. Причиной пожара стало падение беспилотника. На снимке виден пострадавший в результате огня резервуар с топливом.

Мы также получили доступ к спутниковым фотографиям высокого разрешения, более детально показывающим масштаб повреждений нефтебазы в порту аннексированного Севастополя, атакованной 29 апреля. На одном из снимков видно, что как минимум два резервуара, оставшихся целыми, получили повреждения в результате горения соседних.

  • После полномасштабного российского вторжения в Украину дроны неоднократно атаковали объекты , в том числе НПЗ и нефтехранилища в аннексированном Крыму и на территории России.
  • 3 мая в Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами на базе компании "Таманьнефтегаз" рядом с портом Тамань. Причиной пожара, как сообщается, стало падение беспилотника.
  • В Краснодарском крае утром 5 мая на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода второй раз за два дня произошел пожар в результате атаки беспилотника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Это уже второй подобный инцидент на Ильском НПЗ за два дня. Вчера нефтеперерабтывающий завод был атакован сразу четырьмя беспилотниками. В результате загорелись резервуары с нефтепродуктами на площади 400 квадратных метров.

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