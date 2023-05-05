Опубликованы фото последствий пожара на нефтебазе под Таманью

Радио Свобода публикует спутниковый снимок последствий пожара 3 мая на базе компании "Таманьнефтегаз" рядом с портом Тамань. Причиной пожара стало падение беспилотника. На снимке виден пострадавший в результате огня резервуар с топливом.

Мы также получили доступ к спутниковым фотографиям высокого разрешения, более детально показывающим масштаб повреждений нефтебазы в порту аннексированного Севастополя, атакованной 29 апреля. На одном из снимков видно, что как минимум два резервуара, оставшихся целыми, получили повреждения в результате горения соседних.